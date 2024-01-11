Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Лунная миссия Peregrine провалилась: шансов на мягкую посадку нет
По оценкам Astrobotic, у космического корабля осталось топлива всего на 40 часов полета.

реклама

Частная космическая компания Astrobotic опубликовала обновленную информацию о миссии «Сапсан» на X (ранее Twitter). Она провалилась. Это должна была быть первая лунная миссия США с 1972 года.
Изображение: APA/AFP/CHANDAN KHANNA / CHANDAN KHANNAКосмический корабль отвернулся от Солнца, но смог стабилизироваться. Новый алгоритм управления должен гарантировать, что солнечные панели теперь будут ориентированы по направлению к Солнцу. Аккумуляторы полностью заряжены.

Но решения проблемы утечки в топливном баке нет. «К сожалению, шансов на мягкую посадку на Луну нет», — сообщает Astrobotic. С оставшимся топливом «Сапсан» какое-то время продолжит использоваться в качестве космического корабля. По текущим расчетам это около 40 часов.
Команда ищет дополнительные способы продлить срок службы Peregrine. По крайней мере, чтобы еще можно было собирать данные во время космического полета, например, о компонентах и программном обеспечении. Это должно помочь гарантировать успех следующей запланированной миссии по высадке на Луну «Гриффин». Запуск запланирован на конец 2024 года. Однако после нынешнего провала запуск мог быть отложен, чтобы избежать потенциальных проблем, которые произошли с Peregrine.
Беспилотный спускаемый аппарат «Сапсан» взлетел с космодрома на мысе Канаверал в понедельник утром, 8 января, на борту ракеты Vulcan Centaur производства ULA. Посадочный модуль должен был приземлиться на Луну в конце февраля. НАСА приняло участие в проекте Peregrine и разместило несколько устройств на посадочном модуле Astrobotic.

#космос #луна #peregrine #миссия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Телескоп Хаббл раскрыл особенности погодных условий на далёкой планете
Китай запустил новый спутник для наблюдения за таинственными космическими явлениями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
39
Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
1
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
MSI представила «читерский» монитор MEG 321URX для фанатов League of Legends с функцией скрытого ИИ
15
Siemens с Sony представляет систему для создания пространственного контента
+
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
12
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
Американская компания Shield AI продемонстрировала новую версию своего беспилотника V-BAT
4
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
+
В Украине пожаловались на новую Герань-3 – российский дрон-камикадзе получил реактивный двигатель
3
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
2
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
Лучшие умные часы 2023 года
2
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
Выставка технологий CES 2024 продлится до 12 января
+
В ВСУ призвали втрое нарастить производство беспилотников для компенсации «снарядного голода»
+

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
16
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
14
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
6
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
7
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
38
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
141
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
7
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+

Сейчас обсуждают

Подарочек
13:49
Автор просто решил рисануться что у него 4090, перед местной публикой. Видимо в реальной жизни ни кто из близких не понимает и не приветствует его задвиг.
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Чато - Бот
13:49
Ну а пока некроинцы сладострастно мрiют, "...В итальянском городе Модена на 20 января запланировано проведение выставки, посвященной Мариуполю, который постепенно возрождается после ожесточенных боев ...
Украинская армия делает ставку на роботов-убийц
Dimon1996
13:48
А чего там думать и зачем что-то создавать? Как обычно - импортозамещение наше все! Заместят американское и европейское - китайским.
Россия увеличивает финансирование сельского хозяйства до 8 млрд рублей
Александр Казаков
13:45
А как же ии не заменит человека?
Duolingo переходит на ИИ и увольняет сотрудников
Johan_888
13:42
Бред не бред, пусть развалит эту обезумевшую от страха к русским шарашку.
Трамп заявил, что США должны покинуть НАТО
Николай
13:42
Замучался на работе “бодаться" с таким любителем ltsc. При каких то багах сиди и думай, поэтому или потому. Дома попробовал установить, через 20 минут борьбы вернулся на старый диск, на котором винда ...
Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
Подарочек
13:42
в каком смысле партнёр?
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Apsheronsky tchai
13:39
Широко известный на ресурсе лгбт-активист, партнёр суслика и зеро.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Дмитрий Смирнов
13:38
У нас коррупционеры воруют по 8-15 млрд, а тут на все с\х дают 8млрд. Смешно.
Россия увеличивает финансирование сельского хозяйства до 8 млрд рублей
Evgen Udo
13:37
ничего смешного. вы даже с бутылки без разрешения не встаете, а туда же..
Пресса Украины: Киев сам будет решать как далеко ракеты HIMARS полетят в наступившем году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем