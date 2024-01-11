По оценкам Astrobotic, у космического корабля осталось топлива всего на 40 часов полета.

Частная космическая компания Astrobotic опубликовала обновленную информацию о миссии «Сапсан» на X (ранее Twitter). Она провалилась. Это должна была быть первая лунная миссия США с 1972 года.

Изображение: APA/AFP/CHANDAN KHANNA / CHANDAN KHANNAКосмический корабль отвернулся от Солнца, но смог стабилизироваться. Новый алгоритм управления должен гарантировать, что солнечные панели теперь будут ориентированы по направлению к Солнцу. Аккумуляторы полностью заряжены.

Но решения проблемы утечки в топливном баке нет. «К сожалению, шансов на мягкую посадку на Луну нет», — сообщает Astrobotic. С оставшимся топливом «Сапсан» какое-то время продолжит использоваться в качестве космического корабля. По текущим расчетам это около 40 часов.

Команда ищет дополнительные способы продлить срок службы Peregrine. По крайней мере, чтобы еще можно было собирать данные во время космического полета, например, о компонентах и программном обеспечении. Это должно помочь гарантировать успех следующей запланированной миссии по высадке на Луну «Гриффин». Запуск запланирован на конец 2024 года. Однако после нынешнего провала запуск мог быть отложен, чтобы избежать потенциальных проблем, которые произошли с Peregrine.

Беспилотный спускаемый аппарат «Сапсан» взлетел с космодрома на мысе Канаверал в понедельник утром, 8 января, на борту ракеты Vulcan Centaur производства ULA. Посадочный модуль должен был приземлиться на Луну в конце февраля. НАСА приняло участие в проекте Peregrine и разместило несколько устройств на посадочном модуле Astrobotic.