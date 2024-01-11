Ракета с исследовательским спутником 9 января привела в панику англоговорящих жителей Тайваня

Во вторник днем, 9 января, запуск китайской ракеты с одним спутником вызвал тревогу на Тайване. Ракета была оснащена исследовательским спутником, который будет совместно использоваться Китайской академией наук и Европейским космическим агентством (ЕКА). Ракета «Чанчжэн» («Великий поход») в 15:00 по китайскому времени стартовала из спутникового центра Сичан на юго-западе Китая.

Изображение: EPA / XINHUA / Xu Lihao Жители Тайваня были правильно проинформированы на китайском языке посредством СМС о событии. Однако в англоязычной версии СМС упоминалась атака. Вместо того, чтобы говорить о «ракете», в СМС ракета упоминалась как военный снаряд. Затем Минобороны извинилось перед пострадавшими. Английская версия сообщения не была проверена, и возникло недопонимание.

Инцидент произошел за несколько дней до предстоящих выборов. Новый президент Тайваня будет избран 13 января 2024 года. Аналогичное предупреждение было разослано в октябре 2023 года, хотя англоязычное сообщение сопровождалось пометкой о том, что ракета не представляет опасности для населения.