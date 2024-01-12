реклама
Длинная выдержка на самом деле используется для того, чтобы сделать темные объекты ярче или для художественной передачи движения, например, когда свет превращается в длинные полосы. Но новый арт-проект Колледжа изящных искусств Университета Аризоны выводит это решение на совершенно новый уровень.
«Камера тысячелетия» художника Джонатона Китса рассчитана на выдержку в течение 1000 лет. Для этой цели была построена очень простая камера, в которой свет собирается через отверстие размером с булавку. Со временем фотография создается на поверхности, покрытой красным пигментом масляной краски из марены.
Чтобы записывать так долго, камера должна была быть предельно простой и аналоговой. Для этого не требуется электричество, а поскольку пленка не хранится так долго, это тоже не вариант. Идея состоит в том, что мареновый лак со временем выцветает в результате воздействия.
Камера была установлена недалеко от города Тусон, штат Аризона. Запись призвана отразить совокупность всех будущих версий этого места через 1000 лет. Проект не столько о конечном результате, сколько о философском вопросе о том, как люди смотрят в будущее.
Китс установил такую камеру на озере Тахо в 2018 году. Изображение справа представляет собой цифровую симуляцию того, как могла бы выглядеть готовая запись.
По словам Китса, горный пейзаж будет самым резким на готовом изображении, поскольку на нем будет меньше всего изменений. Дома на переднем плане, а также растения, движущиеся и растущие под действием ветра, вероятно, будут более размытыми. Если дома снести, они тоже будут похожи на туманную тень.
Китс устанавливает такие камеры в США с 2015 года и ищет дополнительные места по всему миру. Сообщается, что возможное место установки — в Австрийских Альпах. Другое место может быть в Китае и Лос-Анджелесе.