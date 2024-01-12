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Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
В арт-эксперименте изменение пространства должно быть зафиксировано с помощью «Камеры тысячелетия».

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Длинная выдержка на самом деле используется для того, чтобы сделать темные объекты ярче или для художественной передачи движения, например, когда свет превращается в длинные полосы. Но новый арт-проект Колледжа изящных искусств Университета Аризоны выводит это решение на совершенно новый уровень.
Фото: Chris Richards, University Communications«Камера тысячелетия» художника Джонатона Китса рассчитана на выдержку в течение 1000 лет. Для этой цели была построена очень простая камера, в которой свет собирается через отверстие размером с булавку. Со временем фотография создается на поверхности, покрытой красным пигментом масляной краски из марены.
Чтобы записывать так долго, камера должна была быть предельно простой и аналоговой. Для этого не требуется электричество, а поскольку пленка не хранится так долго, это тоже не вариант. Идея состоит в том, что мареновый лак со временем выцветает в результате воздействия.
Камера была установлена недалеко от города Тусон, штат Аризона. Запись призвана отразить совокупность всех будущих версий этого места через 1000 лет. Проект не столько о конечном результате, сколько о философском вопросе о том, как люди смотрят в будущее.
Китс установил такую камеру на озере Тахо в 2018 году. Изображение справа представляет собой цифровую симуляцию того, как могла бы выглядеть готовая запись.
Фото: Райланд Уэст, Tahoe Public Art По словам Китса, горный пейзаж будет самым резким на готовом изображении, поскольку на нем будет меньше всего изменений. Дома на переднем плане, а также растения, движущиеся и растущие под действием ветра, вероятно, будут более размытыми. Если дома снести, они тоже будут похожи на туманную тень.
Китс устанавливает такие камеры в США с 2015 года и ищет дополнительные места по всему миру. Сообщается, что возможное место установки — в Австрийских Альпах. Другое место может быть в Китае и Лос-Анджелесе.

#техника #технологии #камера
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