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Исследователи из Китая разработали невидимый щит, состоящий из электрически заряженных ионов. Эта система предназначена для защиты от атак с использованием микроволн высокой энергии.
Такие атаки в настоящее время трудно отразить. Микроволны нацелены на цель и могут уничтожить военную технику, особенно компьютерные чипы, заставляя их сильно нагреваться и гореть. Например, США смогли парализовать дроны.
Новый плазменный щит, созданный в Национальном университете оборонных технологий, теперь должен отразить такие атаки. Как сообщает South China Morning Post, «низкотемпературный плазменный щит» способен защитить от бомбардировки мощностью до 170 кВт. Эти микроволны можно запускать с расстояния всего 3 метра.
Это означает, например, что военные вооружены против такого оружия, как американская система THOR. Здесь микроволны частотой 95 гигагерц и мощностью 100 кВт излучаются с расстояния до 500 метров.
Однако разрабатываются более новые системы, которые могут производить более 100 мегаватт (1000 кВт) или даже гигаватт энергии. Это увеличивает их радиус действия, и спутники также могут быть атакованы.
Щит изначально генерируется с использованием низкой электрической энергии. Когда микроволны попадают на него, электромагнитные волны вступают в контакт с частицами. Они поглощают энергию. Чем дольше и сильнее атака, тем плотнее станет слой плазмы.
«Чем плотнее плазма, тем сильнее защитный эффект», — объясняет автор исследования Чэнь Цзуншэн.
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Таким образом должна отражаться большая часть падающей энергии. Когда бомбардировка утихнет, плазма должна вернуться в исходное состояние.До сих пор это работало только в лабораторных условиях. Низкочастотные микроволны в настоящее время по-прежнему представляют собой проблему. Плазменный щит на них не реагирует и пропускает. Кроме того, устройство, его генерирующее, также должно быть защищено от микроволновых атак. Исследователи будут работать над этой проблемой.