Чем сильнее атака или чем дольше она длится, тем плотнее становится плазменный щит.

Исследователи из Китая разработали невидимый щит, состоящий из электрически заряженных ионов. Эта система предназначена для защиты от атак с использованием микроволн высокой энергии.



Против такой системы из США можно было бы использовать плазменный щит. Фото: Lance Cpl. Andrew Huff





Микроволновое оружие THOR. Фото: ВВС США

«Чем плотнее плазма, тем сильнее защитный эффект», — объясняет автор исследования Чэнь Цзуншэн.

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Такие атаки в настоящее время трудно отразить. Микроволны нацелены на цель и могут уничтожить военную технику, особенно компьютерные чипы, заставляя их сильно нагреваться и гореть. Например, США смогли парализовать дроны.Новый плазменный щит, созданный в Национальном университете оборонных технологий, теперь должен отразить такие атаки. Как сообщает South China Morning Post, «низкотемпературный плазменный щит» способен защитить от бомбардировки мощностью до 170 кВт. Эти микроволны можно запускать с расстояния всего 3 метра.Это означает, например, что военные вооружены против такого оружия, как американская система THOR. Здесь микроволны частотой 95 гигагерц и мощностью 100 кВт излучаются с расстояния до 500 метров.Однако разрабатываются более новые системы, которые могут производить более 100 мегаватт (1000 кВт) или даже гигаватт энергии. Это увеличивает их радиус действия, и спутники также могут быть атакованы.Щит изначально генерируется с использованием низкой электрической энергии. Когда микроволны попадают на него, электромагнитные волны вступают в контакт с частицами. Они поглощают энергию. Чем дольше и сильнее атака, тем плотнее станет слой плазмы.

Таким образом должна отражаться большая часть падающей энергии. Когда бомбардировка утихнет, плазма должна вернуться в исходное состояние.

До сих пор это работало только в лабораторных условиях. Низкочастотные микроволны в настоящее время по-прежнему представляют собой проблему. Плазменный щит на них не реагирует и пропускает. Кроме того, устройство, его генерирующее, также должно быть защищено от микроволновых атак. Исследователи будут работать над этой проблемой.

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