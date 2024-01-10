Исследовательская группа космического телескопа Джеймса Уэбба сделала сенсационное открытие в атмосфере экзопланеты WASP-80b.

Газ метан обычно производится на Земле в результате биотических процессов. Как правило, он возникает благодаря микроорганизмам, растениям и животным или даже извержениям вулканов. Присутствие метана на газовом гиганте, вращающемся вокруг красного карлика в 162 световых годах от Земли, необычно.

WASP-80b. Изображение: NASA Но это именно то, что исследователи обнаружили в конце прошлого года на далеком небесном теле WASP-80b с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST).

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Тот факт, что на этой газообразной планете обнаружен метан, вызывает множество вопросов и открывает новые перспективы для изучения экзопланет. После открытия метана исследовательские группы НАСА уверены, что это уникальная возможность изучить рост и развитие WASP-80b.

Однако, несмотря на захватывающее открытие, есть небольшая проблема. Жидкая вода, индикатор потенциальной жизни, невозможна на WASP-80b, по крайней мере, исходя из текущих знаний. Тем не менее, JWST продолжит изучать экзопланету с помощью дополнительных инструментов, и исследователи уверены, что открытия по-прежнему таят в себе много загадок.