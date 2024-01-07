Летающие станции японских исследователей смогут обеспечить 5G сеть в труднодоступных местах.

Японская телекоммуникационная индустрия хочет, чтобы летающие радиостанции 5G распространились по всему миру в 2025 году. Беспилотные летательные аппараты, работающие на солнечной энергии, предназначены для полетов в стратосфере и обеспечивают большую зону покрытия, чем вышки на земле. В зависимости от ландшафта дальность действия составляет от 3 до 10 километров.

Изображение: SoftBank

Для обеспечения региона связью 5G требуется соответствующее количество вышек. С другой стороны, летающие станции на высотной платформе (HAPS) обеспечивают зону покрытия до 200 километров. Для этого своего рода дроны летают над облачным покровом на высоте от 18 до 25 километров. Благодаря работе солнечной энергии они смогут летать в течение неопределенного периода времени.

Японские телекоммуникационные компании также хотят предлагать дроны и передающее оборудование на международном уровне в комплексе. Однако необходимо установить технологические стандарты, чтобы дроны можно было использовать на разных рынках.

Японская компания Softbank Corp. испытала эту технологию, осуществив звонок 5G между Руандой и Японией в октябре 2023 года. Телекоммуникационная группа также работает с этой африканской страной над дальнейшим развитием технологий в Африке.

С другой стороны, японская компания Space Compass хочет предложить технологию HAPS для удаленных островов и территорий. Операции планируется начать в апреле 2025 года. В течение следующих 10 лет Space Compass планирует инвестировать в эту технологию сумму, эквивалентную $65 млрд.