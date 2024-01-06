На месте крушения были обнаружены сгоревшие обломки бомбардировщика, разбившегося во время тренировочного полета 5 января

Бомбардировщик B-1B Lancer разбился при подлете к базе ВВС Элсуорт недалеко от Рапид-Сити в американском штате Южная Дакота. Об этом стало известно 5 января. Все четыре члена экипажа смогли спастись, воспользовавшись катапультируемым креслом. Трое из них отделались легкими травмами, одного члена экипажа пришлось доставить в больницу, сообщили в ВВС США.

Изображение: US Air Force

Как произошла авария, до сих пор неизвестно и является предметом расследования. Во время аварии температура была ниже нуля, а видимость была плохой – ничего необычного для Южной Дакоты в это время года.

На бомбардировщиках B-1 используются катапультные кресла ACES II. В автоматическом режиме эти конструкции запрограммированы на раскрытие каждого сиденья по одному, чтобы избежать столкновения. В течение 2 секунд все 4 члена экипажа катапультируются из кабины. В ручном режиме каждый человек должен самостоятельно активировать свое кресло.

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Бомбардировщики B-1B отличаются высокой скоростью и необычной конструкцией. На больших высотах самолет мог достигать скорости 1,25 Маха, что делало его одним из немногих стратегических бомбардировщиков дальнего действия, способных летать со скоростью, превышающей скорость звука (сверхзвуковой).

В зависимости от количества бомб, которыми оснащены B-1B, они могут поражать цели на расстоянии от 7600 до 9400 километров. Совсем недавно машина также использовалась для испытаний гиперзвукового оружия США.

Изображение: US Air Force

Что поражает в бомбардировщике B-1B, так это конструкция крыльев. У самолета поворотные крылья. Однако изменяемые крылья предназначены не для экономии места при стоянке самолета, а скорее для улучшения летных возможностей.

Во время высокоскоростных полетов и полетов на малой высоте крылья могут стреловидно поворачиваться назад. Целью такого решения является снижение сопротивления воздуха и порывистой нагрузки.

Поворотные крылья также являются причиной досрочного вывода из эксплуатации 17 бомбардировщиков B-1B три года назад. В поворотном механизме, требующем регулярного обслуживания, был обнаружен износ.



«Ремонт самолетов, которые сейчас выводятся из эксплуатации, обойдется от 10 до 30 миллионов долларов за машину», — сказал в 2021 году генерал ВВС США.

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В качестве стратегических бомбардировщиков ВВС США, помимо 45 бомбардировщиков B-1B, также имеют на вооружении около 72 бомбардировщиков B-52 и 20 бомбардировщиков-невидимок B-2.