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kosmos_news
Финские заключенные тренируют модели с искусственным интеллектом и зарабатывают 1,54 евро в час
Подготовкой больших объемов данных для моделей ИИ часто занимаются низкооплачиваемые работники. Поскольку их трудно найти в Европе, финский стартап использует для этого заключенных.

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У большинства людей работа в индустрии искусственного интеллекта, вероятно, ассоциируется с высокооплачиваемыми экспертами. Однако в отрасли также работает большое количество низкооплачиваемых сотрудников, чья задача заключается в подготовке огромных объемов данных, необходимых для обучения ИИ.
OpenAI, например, в прошлом использовала работников из Кении. Людям приходилось проверять сотни отрывков текста каждый день, и иногда им платили менее двух долларов в час. В Европе сложно найти сотрудников на такие суммы, поэтому финский стартап теперь использует для этого заключенных.

Изображение из открытых источников

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Стартап Metroc, основанный в 2019 году, разрабатывает решения на базе искусственного интеллекта для строительной отрасли. Для этого стартапу требовалось, чтобы люди специально извлекали данные из разрешений на строительство, описаний проектов и других текстов для обучения своих моделей ИИ.
Эта задача требовала, чтобы сотрудники свободно владели финским языком. Поэтому аутсорсинг в развивающейся стране был невозможен. Metroc сотрудничала с финскими властями.
По данным компании, всего в тюрьмах Хельсинки, Хямеэнлинны, Сукевы и Турку создано двенадцать рабочих мест. Заключенные выполняют задачи, которые включают в себя обучение ИИ путем извлечения информации из текстов, связанных со строительством.
Заключенному в течение каждой трехчасовой смены даются короткие текстовые фрагменты строительной документации. Затем они должен ответить на вопросы о тексте, чтобы ИИ мог соответствующим образом классифицировать данные.
За свою работу заключенные получают 1,54 евро в час. Фактически они получают меньше, чем кенийские работники, нанятые OpenAI через провайдера аутсорсинговых услуг. Для сравнения: согласно президенту России (март 2020 года), средний класс в РФ — это люди получающие от 17 000 рублей в месяц (170 евро по курсу на конец декабря).
Пиа Пуолакка из управления тюрем Финляндии не считает маркировку данных чем-то, что должно полностью заменить классическую тюремную работу, но, по крайней мере, альтернативой для всех заключенных, которым не нравятся текущие предложения.
Критики обеспокоены тем фактом, что развивающаяся индустрия искусственного интеллекта, которая принимает миллионы инвесторов и может сэкономить миллиарды затрат целым отраслям в будущем за счет автоматизации, опирается на плохо оплачиваемых работников.
Тем не менее, похоже, что у Metroc все идет хорошо. Руководство компании уже думает о заключении соответствующих соглашений с другими тюрьмами, если в будущем она расширится и на европейские страны. У Metroc есть деньги на такое расширение. Стартап смог завершить раунд финансирования на сумму два миллиона евро в августе 2023 года.

#технологии #искусственный интеллект #работа #заработок
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