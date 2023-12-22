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kosmos_news
Илон Маск рассказал о лицензии X на криптовалютные платежи
Соцсеть X (бывший Твиттер) в середине следующего года запустит платежный сервис, в том числе поддерживающий криптовалютные транзакции. В связи с этим вновь появились слухи о разработке нативной криптовалюты для X.

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Согласно заявлению Илона Маска, принадлежащая ему платформа X интегрирует криптовалютные платежи в новый сервис. Он также будет поддерживать транзакции в фиате. Это произойдет в середине 2024 года, согласно плану. Перед этим необходимо получить соответствующую лицензию от регулятора. Об этом стало известно 22 декабря.

Изображение из открытых источников

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Ранее ходили слухи, что Маск хочет создать криптовалюту для платежей в X. Эксперты еще год назад опубликовали скриншоты, показывающие новый символ возможной цифровой монеты платформы. Скриншоты взяты из исходного кода внутренней, еще не опубликованной версии приложения соцсети. Судя по всему, сервис запустит собственную криптовалюту в рамках новых бизнес-моделей.
Многие аналитики рассчитывали на это еще до того, как Илон Маск купил Twitter. Ранее Twitter под руководством генерального директора Джека Дорси (сторонника биткоина) был очень открыт для криптовалют и, среди прочего, представил функцию, которую пользователи могли использовать для отправки пожертвований в виде BTC или ETH.
Но с нативной цифровой монетой платформы компания Маска сделает шаг к своей собственной криптовалюте. До сих пор аналитики ожидали, что Илон Маск интегрирует свою любимую монету, а именно Dogecoin, в X. Это одна из причин, по которой цена DOGE продолжала расти в 2023 году.
X, по-видимому, хочет использовать новую монету в качестве первого шага для системы чаевых («Tips»), запущенной в 2021 году. Но возможны и другие области применения. Ведь Маск мечтает превратить X в суперприложение, где, как в WeChat из Китая, можно покупать или оплачивать самые разные услуги и продукты. Для приложения, которое используется во всем мире, конечно, было бы целесообразно иметь собственный токен из-за низких транзакционных издержек и быстрого расчета, а X мог бы запрограммировать комиссию за перевод в систему с помощью смарт-контрактов.
Технически вполне возможно, что монета X будет создана как форк Dogecoin. С другой стороны, DOGE по-прежнему работает на майнинге, поэтому активу нужно много энергии. В качестве альтернативы можно создать токен ERC-20 на Ethereum, который затем можно будет очень быстро и дешево использовать, например, через Polygon.

#илон маск #криптовалюты #x #платежи
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