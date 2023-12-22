После того как Sony отказалась принять требования хакерской группы о выкупе, преступники слили 1,3 миллиона конфиденциальных файлов от разработчика игр Insomniac, включая детали эксклюзивных контрактов с Marvel.

Большое количество данных опубликовала преступная хакерская группировка Rhysida: в сеть попало, по данным портала Gamespot, 1,67 терабайт внутренних документов игровой компании Insomniac, включая информацию о запланированных играх, деловых отношениях и, что особенно неприятно, даже файлы сотрудников из отдела кадров компании.

Согласно утечкам, создатель Spider-Man Insomniac, скорее всего, станет единственной студией по производству игр с участием персонажей из вселенной Marvel на протяжении следующего десятилетия – и они, скорее всего, будут эксклюзивными для PlayStation 5 и ПК.

Фото: Miguel Lagoa/Shutterstock

реклама



Шантажисты потребовали от Sony 50 биткоинов, что эквивалентно двум миллионам долларов, прежде чем обнародовать данные. В результате были раскрыты не только многочисленные подробности внутренних планов компании на ближайшие десять лет (в том числе, например, множество информации о следующей эксклюзивной игре Insomniac для PS Wolverine), но и личные данные сотрудников.

На данный момент хакеры опубликовали 98% украденных данных. В настоящее время неизвестно, входят ли личные документы, такие как сканы удостоверений личности сотрудников, в число тех двух процентов, которые еще не были обнародованы.

Действия Rhysida резко осуждаются в игровой индустрии. Многие разработчики игр, такие как студия Alan Wake Remedy Entertainment, выразили солидарность с Insomniac.

По мнению Kotaku, просочившиеся контрактные соглашения между Insomniac и Marvel показывают, что фанаты вселенной вряд ли смогут обойтись без Playstation 5 в ближайшие несколько лет. Студия-разработчик, которая уже выпустила отличные ААА-игры с эксклюзивными для PS релизами Spider-Man и сиквелом Spider-Man 2, уже как минимум на десятилетие закрепила за собой позицию ведущей игровой компании для героев комиксов.

Главным героям как минимум трех еще запланированных игр не разрешено появляться ни в одной игре Marvel, выпущенной исключительно для другой консоли. Кроме того, Marvel взяла на себя обязательство не выпускать даже ремейки старых игр в течение 45 дней после выпуска игр студией Insomniac.

Предстоящие крупные игры по мотивам вселенной Marvel должны появиться до 2035 года и продаваться как минимум до 2038 года. Затем обе стороны хотят решить, как действовать дальше, в зависимости от выгодности сотрудничества. Если продаж окажется слишком мало, контракты могут быть расторгнуты любой стороной в любое время.