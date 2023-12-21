Платформа X (Twitter), похоже, оправляется от глобальных потрясений. Утром 21 декабря сервис испытывал большие проблемы.

Сервис коротких сообщений Илона Маска X (Twitter) борется с глобальными неполадками. На платформе произошел серьезный сбой в четверг утром, 21 декабря. Хроники пользователей обновлялись лишь время от времени.

Фото: X



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Тысячи пострадавших сообщили о проблемах. X сначала не прокомментировал сбой. После того, как компания несколько часов боролась с проблемами, социальная сеть, похоже, постепенно снова заработала. С тех пор количество сообщений о сбоях резко сократилось.

После того как Илон Маск купил сервис в прошлом году, он резко сократил расходы на персонал и инфраструктуру. С тех пор неполадки происходили регулярно. Однако такого масштабного сбоя, как в четверг утром, не было уже давно.

С тех пор, как Маск купил Twitter (X), платформа потеряла миллионы ежедневных пользователей. Линда Яккарино рассказала, что в Твиттере ежедневно активны 225 миллионов пользователей. Это примерно на 35 миллионов меньше, чем в ноябре прошлого года.

Цифры прошлого года взяты из твита владельца X Илона Маска. Тогда он заявил, что Twitter достиг рекордного уровня с 259,4 миллионами активных пользователей в день. С тех пор платформа, похоже, потеряла 11% своих ежедневных пользователей.

После заявления Яккарино Twitter скорректировал число своих активных пользователей до 245 миллионов, что соответствует снижению примерно на 15 миллионов или 3,7%.

Во время интервью Яккарино уклончиво ответила на вопросы о пользовательских показателях. Она упомянула время, которое люди проводят в так называемых сообществах X. С июня этот показатель увеличился. Кроме того, количество активных участников в месяц выросло до 550 миллионов. Twitter прекратил публиковать ежемесячное количество пользователей в 2019 году. На тот момент показатель был 321 миллион.

Однако во время интервью Яккарино допустила еще одну оплошность. Когда ее спросили о плане Маска сделать Твиттер платным для всех, Яккарино, похоже, даже не знала, что миллиардер вообще реализует этот проект.