Автопроизводитель Volkswagen намерен провести кардинальную модернизацию дизайна своих будущих автомобилей.

Автогигант VW поддается давлению со стороны клиентов и возвращает физические кнопки в салон своих автомобилей. В последних моделях появляется все больше жалоб на плохую работу сенсорного экрана. Volkswagen уже летом объявил об отказе от сенсорных дисплеев и переходе на кнопки управления. С помощью электромобиля ID 2 All группа теперь показывает, как салон будет выглядеть.

Изображение: Volkswagen

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Это решение не означает полный отказ от дисплеев. Потому что VW продолжает полагаться на цифровое отображение скорости, состояния зарядки и развлекательную систему в автомобиле. Однако некоторые функции, в том числе громкость музыки, кондиционер и вентиляторы, включаются и выключаются вручную, а дополнительная регулировка осуществляется с помощью поворотного физического рычага. Помимо дисплеев, VW также использует тактильные элементы управления, такие как поворотные элементы управления и переключатели внутри ID 2 All.

Глава Volkswagen Томас Шефер еще летом 2023 года заявлял, что полностью обходиться без физических кнопок и переключателей было большой ошибкой. Поэтому разработчики систематически анализировали, какие функции особенно важны, когда люди сидят в машине. Кроме того, расположение рычагов управления не должно меняться от модели к модели. VW всегда умел настраивать автомобили так, чтобы пользователи могли интуитивно знать, что где находится.

Согласно анализу VW, дисплеи также имеют тот недостаток, что они часто отвлекают пользователей. В худшем случае это может привести к авариям, поскольку водители больше смотрят на дисплей, чем на дорогу. Обновленный интерьер теперь призван противодействовать этому с помощью нескольких важных тактильных переключателей и элементов управления. VW хочет представить серийную версию ID 2 All в 2025 году, а на дорогах автомобиль появится с 2026 года.