Вскоре после запуска китайский пилотируемый корабль «Шэньлун» сбросил на околоземную орбиту шесть объектов. Их задача до сих пор неизвестна.

Через несколько дней после начала своей 3-й миссии корабль «Шэньлун» (Shenlong) выпустил на околоземную орбиту 6 объектов. Астрофизики дали им имена A, B, C, D, E и F, сообщает Space.com.

Boeing X-37B, аналог «Шэньлуня». Фото из открытых источников





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Эти таинственные аппараты будут посылать различные сигналы. Нечто подобное уже можно было наблюдать в предыдущих миссиях «Шэньлуня».

Что именно представляют собой объекты и каково их предназначение, неизвестно. Китайское космическое агентство не ответило на запрос СМИ о комментариях. Официальное описание миссии включает тестирование многоразовых технологий и проведение научных экспериментов.

Это не первый случай, когда «Шэньлун» что-то демонстрирует в космосе. В октябре прошлого года некий объект был выведен на орбиту вокруг Земли. Китай никогда не сообщал подробностей, но неоднократно подчеркивал, что это проект «мирного использования» космоса.

Подробностей о самом космическом корабле также мало. Текущих фотографий «Шэньлуня» пока нет. Считается, что китайский космический корабль является аналогом космического корабля Boeing X-37B. Это своего рода мини-космический челнок длиной 8,8 метра.