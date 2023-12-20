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kosmos_news
ОАЭ запрещают ориентированные на конфиденциальность криптовалюты
В Объединенных Арабских Эмиратах запрещены так называемые монеты конфиденциальности. Речь идет о Monero, Zcash и Dash

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Объединенные Арабские Эмираты ввели полный запрет на конфиденциальные монеты еще в феврале. К концу 2023 года можно подвести некоторые итоги и плюсы этой ограничительной меры. Многие страны следуют примеру ОАЭ. Вот уже 10 месяцев выпуск монет и любая связанная с анонимными криптовалютами деятельность в стране запрещена.
Изображение: сайт РБК

Самым известным представителем монет конфиденциальности является Monero (XMR). Криптовалюты, такие как Zcash (ZEC) или Dash, также запрещены во многих странах. В отличие от большинства криптовалют, монеты конфиденциальности не используют прозрачные блокчейны.

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Поэтому точная информация о транзакциях и резервах отдельных адресов блокчейна видна не каждому пользователю. В то время как Monero полагается на полное шифрование, Zcash может выбирать между конфиденциальным и прозрачным денежным переводом. Чтобы подпадать под категорию монет конфиденциальности в Эмиратах, не должно быть возможности расшифровать код транзакции для посторонних.

Шифрование блокчейна становится все более популярной темой. Недавно ранее прозрачная криптовалюта Litecoin представила протокол Mimblewimble для обеспечения конфиденциальных транзакций.
Изобретатель Ethereum Виталик Бутерин также недавно призывал к скрытым адресам для ETH, как это уже реализуется у монет конфиденциальности. А США заблокировали много протоколов, которые позволяли запутывать транзакции. Биткоин-миксер Blender.io и миксер Ethereum Tornado.cash были официально запрещены в США.

Некоторые страны, такие как Южная Корея и Япония, уже давно запрещают монеты конфиденциальности. Однако практическое ограничение не совсем возможно. От этого решения только затруднено использование активов в торговле на централизованных криптобиржах.

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Европейский Союз также обсуждает запрет монет конфиденциальности, поскольку государства не могут отследить платежи.

#криптовалюты #оаэ #monero #объединенные арабские эмираты #zcash #dash #xmr #zec #монеты конфиденциальности
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