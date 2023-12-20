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kosmos_news
Tesla имеет самый высокий уровень аварийности среди всех автомобильных марок
Новое исследование изучило 30 марок автомобилей и уровень аварийности на них. Машины Tesla оказались хуже всех; Ram и Subaru также среди аутсайдеров.

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Согласно исследованию LendingTree, водители Tesla наиболее уязвимы к автомобильным авариям. При анализе онлайн-площадки LendingTree было проверено 30 марок автомобилей на предмет аварийности. По результатам исследования, с владельцами Tesla произошло 23,54 ДТП на 1000 водителей.

Изображение: APA/AFP/NICOLAS ASFOURI

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Автомобильные марки Ram и Subaru занимают второе и третье места в этом рейтинге с показателем аварийности 22,76 и 20,90 соответственно. Все остальные исследованные марки автомобилей имели менее 20 аварий на 1000 водителей.
Портал LendingTree для исследования изучил данные своей страховой платформы QuoteWizard. Их эксперты проанализировали десятки миллионов предложений страхования с 14 ноября 2022 года по 14 ноября 2023 года.
Исследование появилось всего через несколько дней после последнего отзыва автомобилей Tesla. Более 2 миллионов электрокаров были отозваны из-за проблем с безопасностью программного обеспечения автопилота. В частности, серьезную угрозу безопасности представляет функция «Autosteer», которая является частью системы помощи водителю: под отзыв попадают почти все автомобили, проданные Tesla в США.
Согласно заявлению Федерального управления безопасности дорожного движения, отзыв направлен на «исправление системы, которая гарантирует, что водители сохраняют бдительность даже при использовании функции автопилота». Даже если выбрана функция автоматического вождения, владельцы Tesla должны быть готовы отреагировать, если этого потребует ситуация. Многие водители слишком полагаются на эту функцию, и это приводит к авариям.
Министерство юстиции США возбудило уголовное расследование в отношении Tesla в прошлом году после того, как произошло более десятка аварий, в которых была активирована функция автопилота. Однако на первом судебном заседании в конце октября производитель электромобилей смог убедить присяжных, что в случае конкретной аварии со смертельным исходом «автопилот» не может нести ответственность за аварию.

#техника #tesla #электромобили #автомобили #ram #subaru
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