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kosmos_news
Криптобиржа Binance заплатит $2,7 млрд в рамках соглашения с CFTC
Суд в США 19 декабря одобрил мировое соглашение между Binance и CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами). Биржа выплатит огромный штраф регулятору.

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Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в марте подала иск против Binance. Предметом судебного спора являются транзакции, которые Binance якобы незаконно проводила в США. 19 декабря стало известно, что биржа выплатит штраф в размере $2,7 млрд в рамках мирового соглашения с регулятором. 

Источник: Binance

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CFTC обвиняла крупнейшую в мире криптобиржу в незаконной торговле фьючерсами. Криптовалютная биржа продавала их под брендом Binance Futures. Там можно было найти более 200 различных торговых пар.
Утверждается, что Binance намеренно нарушала Закон о товарных биржах и регулирующие меры CFTC. Однако судебный процесс затрагивал не только различные организации Binance, но и непосредственно бывшего управляющего директора компании Чанпэна Чжао. Он пообещал выплатить из личных средств $150 млн в рамках мирового соглашения.
Иск также направлен против Сэмюэля Лима, бывшего главы отдела по соблюдению нормативных требований Binance.
В качестве наказания агентство требовало «компенсации, гражданских санкций, постоянного запрета на торговлю и регистрацию».
Хотя у Binance было достаточно возможностей для применения законов, согласно обвинительному акту, она отклонила все меры. Вместо этого криптобиржа была ориентирована на максимизацию прибыли.
Под руководством Чжао компания даже намеренно проинструктировала свой отдел соответствия нормативных требований не соблюдать правила. Клиентов также попросили обойти их.
Согласно обвинительному заключению, Чжао и Лим специально проинструктировали своих клиентов в США использовать VPN.
Кроме того, была инсайдерская торговля через Binance. Компания проинструктировала своих сотрудников соблюдать новые правила для предотвращения инсайдерской торговли, но 300 счетов компании исключены из этого правила.
Компания является деловым партнером террористических организаций. CFTC обвиняет Binance в инциденте по этому поводу в 2019 году. В то время Binance получила информацию о денежных потоках от ХАМАС. Организация провела множество небольших транзакций через криптобиржу.
В то время Binance, вероятно, не знала, что ХАМАС стоит за множеством небольших денежных переводов. Разделение больших сумм денег на множество мелких партий вызывало подозрения у сотрудников.
Чжао быстро отреагировал на обвинения. Сначала он написал в Твиттере число 4. Это ссылка на предыдущий твит. В пункте четвертом он попросил пользователей игнорировать «FUD, ложные сообщения и атаки».
В последующем пресс-релизе он поставил под сомнение точность версии, на которой основан иск.
Другая публикация содержала контрзаявления на конкретные обвинения. Для компании иск был непонятен, потому что она годами эффективно работала с властями США.
Фактически, с 2022 года Binance сама обучает правоохранительные органы тому, как использовать цифровые активы. В начале года компания прошла квалификацию сертифицированного специалиста по санкциям.
С учетом мирового соглашения США могут продолжать жесткую позицию в отношении криптоиндустрии, которая началась с вмешательства в эту сферу SEC в феврале.

#криптовалюты #binance #биржа #трейдинг
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