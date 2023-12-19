Производитель чипов Infineon участвует в шести исследовательских проектах в области квантовых вычислений.

Производитель чипов Infineon расширяет свое участие в разработке квантовых компьютеров. Компания участвовала в шести исследовательских проектах в рамках экономического стимулирования правительством Германии для квантовых технологий, как объявила Infineon. Некоторые из проектов уже запущены.

Изображение: Infineon





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«Участвуя в новых проектах, мы расширяем свое присутствие по всей цепочке создания квантовых технологий», — сказал генеральный директор Infineon Рейнхард Плосс.

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Он рассматривает квантовые технологии как «прекрасную возможность в глобальной конкуренции». В этой области возникает что-то совершенно новое, и еще не решено, «какой технологический путь обеспечит самый быстрый прогресс и в каких приложениях квантовые компьютеры будут успешными». Поэтому Infineon изучает различные подходы.

Финансово обязательства ограничены. Насколько известны общие суммы, стоимость отдельных проектов находится в диапазоне от одного до десятка миллионов евро. Есть также финансирование и несколько партнеров.

Проекты имеют широкий спектр: среди прочего, речь идет о квантовых компьютерах на основе ионных ловушек или сверхпроводников, электронике и программном обеспечении для квантовых компьютеров, серийном производстве квантовых датчиков или измерении производительности квантовых компьютеров.

В отличие от обычных компьютеров, технология квантовых компьютеров не основана на понятии битов — т. е. двоичном состоянии включения или выключения питания, 1 или 0. Они используют кубиты («квантовые биты»), что позволяет применять совершенно разные методы расчета. Однако технология сложна и пока не пригодна для широкого применения. Применять ее могут начать к концу десятилетия или около того.