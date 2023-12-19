Самолет будет оснащен гиперзвуковым и лазерным оружием, а также искусственным интеллектом.

Истребитель шестого поколения, также известный как Tempest, призван заменить Eurofighter. Страны-участницы проекта Великобритания, Япония и Италия официально заключили партнерство по разработке самолета. Соответствующие документы были подписаны в Токио, сообщает New Atlas.

Фото: REUTERS/PETER NICHOLLS

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Великобритания возглавляет разработку Tempest. Правительство планирует инвестировать £2 млрд на начальном этапе проекта к 2025 году. В проекте участвуют такие компании, как BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo и MBDA UK. А Mitsubishi, например, финансирует проект со стороны Японии.

Tempest оснащен множеством современных технологий. К ним относятся искусственный интеллект, лазерное и гиперзвуковое оружие. Кабину пилота планируется расширить виртуальными дисплеями с использованием дополненной реальности. Это должно позволить адаптировать инструменты индивидуально в зависимости от требований миссии.

Реактивный самолет должен быть гораздо более тесно связан со своими пилотами, чем современные самолеты: датчики в шлеме должны отслеживать мозговые процессы и другие медицинские параметры пилота. С помощью искусственного интеллекта будет оцениваться био- и психометрическая информация.

Информация о проекте реактивного самолета впервые появилась в 2018 году. Когда Tempest взлетает, его обычно окружают беспилотные боевые дроны, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Такие функции потребуют совершенно новых систем мониторинга и контроля.

Еще один аспект, над которым работают инженеры Rolls-Royce, — это управление теплом. Из-за имеющихся на борту вычислительных мощностей системы необходимо охлаждать и отводить тепло.