Ровно год назад, 18 декабря 2022 года, Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу. Токен болельщика ARG, который демонстрировал впечатляющие результаты, когда сборная получила трофей, быстро обесценился.

Год назад в историческом финале Аргентина по пенальти обыграла действующего чемпиона мира по футболу Францию. Это позволило вернуть в Аргентину Кубок мира, который на родине Марадоны не выигрывали с 1986 года. Более того, это третий итоговый успех аргентинцев в истории турнира. Лионель Месси, который забил два гола в финале, был признан самым ценным игроком турнира.

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Аргентинцы очень мощно праздновали победу на чемпионате мира. Фанатский токен ARG, с другой стороны, не мог продемонстрировать рост. После победы Аргентины рост продаж ARG достиг 55%.

Согласно данным Coinmarketcap, токен ARG был в быстром восходящем тренде на протяжении всего турнира. 9 декабря его покупали по цене от $2,44 до $2,67, что вызвало большой интерес к активу на рынке криптовалют. Поскольку покупки продолжались в течение недели, к 17 декабря ARG поднялся в цене до $6,74. При этом токен продемонстрировал впечатляющий рост на 176,23% по сравнению с минимумом.

Инвесторы, решившие зафиксировать прибыль, продали свои активы. Массовые распродажи начались в воскресенье вечером, 18 декабря, после победы Аргентины на чемпионате мира. ARG упал до $3,04. А 18 декабря 2023 года за токен можно выручить всего $0,879.

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Таким образом, можно констатировать, что за год токен болельщиков практически обесценился. Чего не скажешь о Месси. Лучший игрок турнира по-прежнему блистает - теперь уже на футбольных полях США.