Астрономы впервые обнаружили экзолуну (или экзоспутник): Kepler-1708 b-i. Считается, что она примерно в 2,6 раза больше Земли и вращается вокруг газового гиганта Kepler-1708 b на расстоянии 5500 световых лет от нашей планеты.

В нашей Солнечной системе около 170 спутников, а 79 из них вращаются вокруг нашей самой большой планеты, Юпитера. У Сатурна даже 82 спутника — и это только те, о которых известно. За пределами нашей Солнечной системы все по-другому. Хотя исследователи уже обнаружили почти 5000 экзопланет, они еще не нашли ни одной экзолуны. Предполагается, что их должно быть много. Однако до сих пор никаких доказательств представлено не было. Теперь есть перспективный кандидат.

Изображение из открытых источников



реклама



Астрономы во главе с Дэвидом Киппингом впервые описали открытие возможной экзолуны в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy. Этот спутник вращается вокруг Kepler-1708 b, экзопланеты, похожей на газовый гигант Юпитер и расположенной в 5500 световых годах от Земли. По словам исследователей, объект в 2,6 раза больше нашей планеты. Находка еще не подтверждена официально.

Это непросто сделать. Еще в 2018 году Киппинг и его команда обнаружили возможный экзоспутник, который, как говорят, вращается вокруг планеты Kepler-1708 b. Говорят, что экзолуна размером с Нептун, но ее существование еще не подтверждено однозначно. Следовательно, Kepler-1708 b-i будет первой обнаруженной экзолуной. По словам Киппинга и его коллег, вероятность того, что обнаруженный ими сигнал, указывающий на экзолуну, ненастоящий, составляет один процент. Сигнал постоянный, уверенно говорит Киппинг.

Астрономы обнаружили сигнал, указывающий на экзоспутник, при исследовании 70 газовых планет, которые считались многообещающими кандидатами. Планеты вращаются на большем расстоянии от своего солнца, чем Земля от нашего. Это, наряду с их размером, увеличивает вероятность того, что вокруг них будут вращаться луны. В данных космического телескопа НАСА исследователи использовали транзитный метод для поиска четких сигналов на кривых блеска. Они возникают, когда небесные тела слегка приглушают свет своей центральной звезды.