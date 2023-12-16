В Германии должен быть создан квантовый датчик, с помощью которого в будущем можно будет очень точно юстировать (выравнивать) спутники.

Bosch, Trumpf и Немецкий аэрокосмический центр (DLR) хотят разработать квантовый датчик, который в будущем сможет точно выравнивать мини-спутники и, таким образом, обеспечивать очень быструю передачу данных. Об этом заявили вышеупомянутые компании и Институт Фердинанда Брауна.

Первые спутники могут быть запущены в космос уже через пять лет. Специальные датчики можно было бы использовать не только в космических кораблях, но и в автоматизированном вождении или навигации на заводах и в логистических центрах.

Изображение из открытых источников



реклама



Финансирование проекта составляет около 28 миллионов евро. Две трети средств поступают от правительства.

Квантовая технология считается технологией будущего. Управляющий директор Qant, дочерней компании Trumpf, Михаэль Фёрч сказал, что использование этой технологии в аэрокосмической промышленности открывает перед Германией огромные возможности.

Чтобы обеспечить надежную передачу сигналов со спутников, они должны быть точно выровнены. Изменение положения ослабляет сигналы связи.

Квантовая технология должна обеспечивать долговременную стабильность измерений. Технологическая группа Bosch разрабатывает космическую измерительную ячейку для датчика. Это сердце системы, сказал директор по исследованиям Bosch Томас Кропф. Согласно объявлению, в этом проекте DLR отвечает за все аспекты, связанные с космосом.