Чиновник организовал майнинг-ферму по добыче криптовалют в средней школе в США. Ущерб составил $18 000.

39-летний чиновник в течение 8 месяцев добывал биткоины в средней школе в городе Кохассете, штат Массачусетс. В результате счет за электроэнергию составил более $18 000.

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В итоге майнер был арестован местной полиции. Ранее был выдан ордер на арест за мошенническое использование электричества и нанесение финансового ущерба школе.

Установка для майнинга криптовалюты была обнаружена сотрудником школы во время плановой проверки два года назад, сообщает The Register. Он заметил кабели, подключенные к электросети. Затем в подвале школы были обнаружены и изъяты компьютеры.

Министерство внутренней безопасности, участвовавшее в расследовании, установило местонахождение преступника. Ему пришлось оставить работу в городской администрации. На слушаниях в полиции он не признал себя виновным.

Экс-чиновнику грозит до двух лет тюрьмы. До тех пор он может оставаться на свободе при условии, что будет держаться подальше от всех общественных зданий в городе, сообщают американские СМИ.