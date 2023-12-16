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kosmos_news
Произошла самая сильная солнечная вспышка за последние годы: последствия ожидаются на Земле
Вероятно, 14 декабря была самая сильная солнечная вспышка в этом солнечном цикле. Это событие влияет на инфраструктуру Земли.

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14 декабря на Солнце произошло мощное извержение. Солнечная вспышка класса X произошла в активной области под названием AR 3514 — самом высоком классе, к которому могут относиться подобные события. Извержение также может оказать воздействие на Землю.
Изображение из открытых источников

Это извержение является самым сильным, которое астрономы наблюдали в текущем солнечном цикле, и самым сильным со времени извержения в сентябре 2017 года. В то время это событие вызвало отключение радиосвязи в Южной Америке. Радиосигналы в высокочастотном диапазоне были полностью потеряны в течение 2 часов, на других частотах наблюдалось временное ухудшение.
Во время нынешней солнечной вспышки также произошел корональный выброс массы, в результате которого в космос были выброшены миллиарды тонн плазмы. В то время как солнечные вспышки в основном излучают энергию и рентгеновские лучи, корональные выбросы массы выбрасывают заряженные частицы. Им требуется от 1 до 3 дней, чтобы достичь Земли.
Некоторые из этих заряженных частиц также могут поразить Землю. О помехах радиосвязи самолетов уже сообщили в Центр прогнозирования космической погоды, который предоставляет информацию о подобных инцидентах. Но повода для беспокойства нет: хотя извержение было сильным, оно не было направлено непосредственно на Землю. Ожидается, что наиболее серьезные удары произойдут 17 декабря.
Когда заряженные частицы попадают в магнитное поле Земли, они создают так называемую магнитную бурю или солнечную бурю. Они влияют, например, на радиочастоты или спутниковую связь; особенно сильные солнечные бури могут даже оказать воздействие на энергосистему Земли. Также есть вероятность, что в ближайшие дни северных сияний станет больше.
У спутников есть и еще одна проблема. Когда заряженные солнечные частицы попадают в атмосферу, она нагревается и расширяется. Спутники, находящиеся на малых высотах, могут замедлиться, а в худшем случае даже потерпеть крах. Поэтому при возникновении такой солнечной бури необходимо предпринимать маневры уклонения.
Такой тип повышенной солнечной активности сейчас вполне нормален. Она только достигает пика 11-летнего цикла активности, что означает возникновение больше солнечных пятен, больше вспышек и больше корональных выбросов массы. На пике цикла полярность Солнца изменится, и потом его активность снова уменьшится. Пока точно неизвестно, когда произойдет этот солнечный максимум. Согласно текущим прогнозам, это событие ожидается в период с января 2024 года по июнь 2025 года.

#космос #земля #астрономия #солнечная вспышка
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