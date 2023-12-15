Строительство нового универсального десантного корабля типа «Америка» (фактически – лёгкого авианосца) стартовало в октябре 2018 года.

USS Bougainville — третий корабль типа «Америка». Строительство судна началось в 2018 году. Корабль фактически должен был быть передан ВМС США в 2024 финансовом году, однако передача, вероятно, будет отложена до конца 2025 года. Неизвестно, насколько недавний пожар задержит поставку.

Изображение: Википедия

К классу «Америка» относят не классический авианосец, а так называемый десантный корабль. Обозначение относится не к самому кораблю, а к размещенным на нем транспортным средствам или самолетам.

Головной корабль USS America был введен в эксплуатацию в 2014 году и предназначен для высадки морских экспедиционных сил с вертолетами V-22 Osprey и конвертопланами. Подразделения поддерживают ударные вертолеты и истребители F-35B Lightning II, для которых также есть место на корабле. F-35B — это версия истребителя-невидимки с вертикальным взлетом и посадкой, что, по сути, делает представителей класса «Америка» авианосцами.



Корабль USS Bougainville вооружен двумя зенитными ракетными комплексами малой дальности RIM-116 RAM и двумя зенитными системами средней дальности RIM-162 ESSM. Кроме того, имеются 2 пушки Phalanx Mk-15 для защиты от ракет, малых плавсредств и морских мин, а также 2 автоматические пушки M242 Bushmaster калибра 25 мм.

Корабли типа «Америка» имеют длину 257 метров, ширину 32 метра и водоизмещение около 45 700 тонн при полной загрузке. Стоимость проекта составляет $10,1 млрд, удельная стоимость корабля — $3,4 млрд.

В отличие от своих сестринских кораблей USS America и USS Tripoli, USS Bougainville имеет колодезную палубу. Многоэтажный трюм внутри корабля может быть погружен в воду, чтобы десантные катера с грузовиками и танками могли отправляться прямо с корабля. Танки-амфибии или другие транспортные средства также могут пристыковываться или отстыковываться прямо на палубе.



Летом авианосец USS Bougainville загорелся на верфи во время постройки. В компании Ingalls Shipbuilding подтвердили факт инцидента, нескольким сотрудникам пришлось лечиться от отравления дымом. Огонь затронул надстройки авианосца — то есть те конструкции, которые расположены над полетной палубой.

Пожар был потушен, а пострадавшие сотрудники выписаны из больницы. Расследование инцидента, который произошел в начале июля, продолжается.

Фото: U.S. NAVY

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Вероятно, пожар начался из-за огневых работ поблизости. Сварка, пайка или работа отрезными шлифовальными машинками, которые могут дать искру, считаются огневыми работами. Во время строительных работ на кораблях часто находятся легковоспламеняющиеся вещества, такие как промасленные тряпки или масла, которые могут быстро загореться.

Ущерб был ограничен непосредственно пострадавшим отделом. По словам пресс-секретаря, остальная часть корабля или верфь не пострадали.