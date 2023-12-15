Недавно распространенное обновление Avira вызывает множество проблем: компьютеры парализованы, перезагрузка невозможна. У пользователей есть только один вариант.

Сообщается, что автоматическое обновление Avira, распространенное 8 декабря, оказалось не столь полезным. В сети появляется все больше сообщений от пользователей, чьи системы вышли из строя после обновления.

Изображение: Avira



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Проблемы, похоже, возникают в Windows 10 и Windows 11. Официального решения пока нет. Помогает удаление ПО.

Немецкая компания Avira входит в состав Gen Digital с декабря 2020 года. Она пока не сообщала о каких-либо массовых проблемах. Вот почему существует только одно неофициальное решение: пострадавшим следует удалить ПО для защиты от вирусов.

После перезагрузки сбои системы должны быть устранены, и Windows должна автоматически активировать Microsoft Defender для защиты от сетевых угроз. Пользователи могут сами проверить, активирован ли Defender: в Windows 11 в разделе «Защита и безопасность данных» → «Безопасность Windows».

Конечно, это решение подойдет только тем, чьи компьютеры после обновления все еще могут запускаться.

Как сообщают пользователи, после обновления возникают различные осложнения. Люди пишут, что «невозможно войти в систему» или «компьютерами больше нельзя управлять».

Проблема также может возникнуть через несколько минут после апгрейда. Перезапуск не приносит никаких улучшений.