В середине декабря сильная волатильность биткоина сохраняется. После очередного скачка выше $43 000 в начале декабря криптовалюта снова теряет позиции.

Цена биткоина 14 декабря временно торговалась выше $43 000. Однако вечером криптовалюта фиксировала внезапные потери, которые могут быть связаны с огромным пробелом в безопасности производителя кошельков Ledger.

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Похоже, начинается еще один внезапный разворот, в результате которого биткоин упадет до $42 000. Подобные краткосрочные всплески произошли ранее 11 декабря. А 14 декабря на своем пике BTC продемонстрировал рост до 4% по сравнению с предыдущим днем.

Тенденция последних дней явно продолжается. Блокчейны DeFi в настоящее время приносят особенно большую выгоду. Цена Ethereum выросла на четыре процента за последние 24 часа. Вечером 14 декабря ETH торгуется на уровне около $2280.

Прибыль еще сильнее заметна у конкурентов Ethereum. Solana растет на 7,60% в дневном тренде и даже поднимается на 13% в недельном тренде. Но за последние семь дней SOL уступает по темпам роста конкурентам Cardano и Avalanche.

С прошлой недели ADA и AVAX прибавили по 46% каждая. Оба проекта считаются современными альтернативами сравнительно традиционному блокчейну Ethereum. Интерес к платформам смарт-контрактов значительно возрастает.

Другие проекты, которые могут служить основой для децентрализованных приложений, также сейчас демонстрируют мощный рост — например, Polkadot с +21% и Cosmos с +19% в недельном тренде.

По данным CoinMarketCap, весь рынок криптовалют с 13 декабря прибавил 2,50% и оценивается в $1,6 трлн. По мнению экспертов, и без того позитивные настроения на рынке усиливаются заявлениями Центробанка США.

Никакого повышения ключевой процентной ставки больше быть не должно. С марта 2024 года ФРС также обещает снижение текущих ключевых ставок с 5,25 до 5,5%.