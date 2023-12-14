Google вносит улучшения в временную шкалу и обеспечивает больший контроль над удалением данных.

Google представила 3 новые функции для Google Карт. Они предназначены для того, чтобы дать пользователям больше контроля над данными, хранящимися в приложении. Ожидается, что они появятся на Android и iOS в ближайшие несколько недель, но некоторые пользователи, возможно, уже найдут их в приложении.

Изображение: Google

реклама



1. Временная шкала сохраняется на устройстве

С помощью функции временной шкалы пользователи могут отслеживать, где и как долго они были, какие места посетили и какими видами транспорта пользовались. Функцию можно активировать в разделе «Моя временная шкала», по умолчанию она отключена.

Изображение: Google



рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



Новым является то, что в будущем данные будут храниться непосредственно на устройстве, а не в облаке. Если вы по-прежнему хотите создать резервную копию своих данных в интернете, например, потому что переходите на новый сотовый телефон, то все равно можете активировать опцию.

Если вы повторно активируете временную шкалу, данные будут автоматически удалены через 3 месяца. Раньше они хранились 18 месяцев. Вы можете определить, как долго контент должен храниться в разделе «Моя хроника» > «Настройки и конфиденциальность» > «Автоматически удалять историю местоположений». Можно увеличить этот период до 36 месяцев или оставить его на неопределенный срок.



2. Удаление действий, связанных с местоположением

Посещенные в данный момент места, такие как бары, рестораны, магазины или достопримечательности, сохраняются в разделе «Моя хроника» > «Места». Там же их можно редактировать и удалять. В будущем это должно стать проще.

Данные также могут редактироваться при выборе местоположения. Вместо того, чтобы кропотливо искать по временной шкале, чтобы узнать, когда вы были, просто нужно выбрать местоположение прямо на карте и отредактировать сохраненные записи.



3. Отключение сохранение данных через синюю точку локации

Синяя точка показывает местоположение на Google Картах. Если нажать на нее, появится доступ к различным настройкам, таким как местоположение устройства. Таким образом, вы сразу увидите, активировано ли сохранение локации.

Затем можно активировать или деактивировать передачу местоположения всего за несколько шагов. Там же можно удалить историю и увидеть, правильно ли откалибровано устройство.