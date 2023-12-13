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kosmos_news
Чат-бот ChatGPT вошел в топ-10 исследователей года
Чат-бот на базе искусственного интеллекта доминировал в новостях и науке в 2023 году. В рейтинге журнала Nature представлено еще 10 ведущих исследователей года.

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Ежегодно научный журнал Nature представляет топ-10 ведущих исследователей года. На этот раз впервые там значится не человек: чат-бот ChatGPT, поддерживаемый искусственным интеллектом.

Изображение из открытых источников

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«В этом году ChatGPT доминировал в новостях, и его влияние ощущается в науке и обществе», — сказал Ричард Монастерски, главный редактор журнала Nature.

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Поскольку рядом с ним указаны 10 человек, на самом деле это рейтинг 11 ведущих исследователей в этом году. Решение о включении ChatGPT было принято «в знак уважения к тому глубокому способу, которым генеративный искусственный интеллект меняет развитие и прогресс науки». В статье о ChatGPT говорилось, что он был соавтором научных работ. ИИ делал проекты презентаций, заявки на гранты и курсы, создавал компьютерные коды и служил резонатором исследовательских идей.
Однако в то же время ChatGPT также выдумывал факты и распространял тексты с разжиганием ненависти. Но прежде всего он стимулировал воображение людей. До сих пор неизвестно, какие возможности откроются в будущем от подобных систем. Генеративная революция искусственного интеллекта уже началась. И пути назад нет.
Nature также подчеркнул, что несколько исследователей из списка были частью команд. Среди экспертов, которые сформировали науку в 2023 году, — Калпан Калахасти, заместитель руководителя проекта миссии «Чандраян-3» Индийского космического агентства. Зонд стал первой успешной посадкой Индии на Луну в августе.
Также была упомянута физик Энни Критчер, старший конструктор Национального центра зажигания США. В начале декабря 2022 года впервые удалось получить от ядерного синтеза больше энергии, чем было передано непосредственно в него с помощью лазера.
Команде биолога Кацухико Хаяси из японского университета Осаки впервые удалось получить потомство из клеток двух самцов мышей. У мышей с двумя биологическими отцами клетки кожи самцов превращались в яйцеклетки, оплодотворяемые семенем других самцов.
Как пионер искусственного интеллекта Илья Суцкевер, главный научный сотрудник OpenAI, попал в список Nature. Он сыграл центральную роль в разработке ChatGPT и языковых моделей, на которых основан чат-бот.
В список также вошли врач Халиду Тинто, который руководил клиническими испытаниями в Буркина-Фасо по одобрению вакцины от малярии, лондонский исследователь рака Томас Паулз, чья команда добилась прогресса в лечении некоторых видов рака, и биохимик Светлана Мойсова, которые сыграли решающую роль в открытии гормона GLP-1, лежащего в основе новых лекарств от ожирения.
Nature также принял во внимание исследователя, который помог обнаружить ошибки в, казалось бы, поразительном эксперименте. Физик Джеймса Хэмлина из Университета Флориды указал на несоответствия в исследовании сверхпроводимости при комнатной температуре, представленном в начале 2023 года.  
Две женщины, которые сами не занимаются исследованиями, также вошли в десятку лучших: министр окружающей среды Бразилии Марина Силва за меры против вырубки лесов в регионе Амазонки и Элени Миривили, которая в ООН поддерживает страны в подготовке к разрушительным последствиям изменениям климата.

#технологии #искусственный интеллект #наука #итоги года
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