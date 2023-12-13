ChatGPT появился на Commodore 64, древнем домашнем компьютере с 64 КБ оперативной памяти. Чат-бот использует обходной путь через BBS для работы на ретро-устройстве.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT на данный момент кажется неудержимым. Его можно использовать по-разному, и он доступен во все большем количестве приложений, вариантов и на разных устройствах. Так что завоевание ИИ мира ретро-техники было лишь вопросом времени.

Изображение: Википедия





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Недавно это произошло с ChatGPT на Commodore 64. Программное обеспечение изначально не работает на C64. Его аппаратная часть слишком слаба для этого. Вместо этого чат-бот делает небольшой обход через систему BBS.

Система Bulletin Board System уже давно позволяет пользователям, например, просматривать последние новости на C64 или получать и отправлять сообщения. Однако интеграция ChatGPT является новой. Пользователи могут легко выбрать чат-бота в меню «Пуск» и пообщаться с ним. Скорость отклика немного медленнее, но ответы должны быть такими же, как в современном браузере.

Обмен данными происходит через сервис Retrocampus. Это означает, что ChatGPT в этой версии C64 работает через учетную запись оператора ретро-сайта. Поэтому все разговоры на этом аккаунте записываются.

Это одна из причин, по которой функция доступна только подписчикам Retrocampus. Также можно использовать BBS в браузере на bbs.retrocampus.com, так что это не обязательно должен быть компьютер C64.