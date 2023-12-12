Электромобили экономят много нефти, но другие виды транспорта экономят еще больше.

Отчет Bloomberg показывает, что использование электромобилей позволило экономить 1,8 миллиона баррелей нефти каждый день в уходящем году. Годом ранее этот показатель составлял 1,5 млн в день.

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