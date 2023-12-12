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Отчет Bloomberg показывает, что использование электромобилей позволило экономить 1,8 миллиона баррелей нефти каждый день в уходящем году. Годом ранее этот показатель составлял 1,5 млн в день.
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Экономия заметна еще больше в области электронных велосипедов и электронных мопедов. Оказывается, многие люди сейчас используют один из этих видов транспорта вместо традиционного авто. В отчете говорится, что на водителей электроскутеров и велосипедов с двигателями различных модификаций приходится 60% экономии топлива. Эти виды транспорта особенно популярны в Азии и Индии.
Согласно отчету, экономия топлива за счет электромобилей может сэкономить 112 млн тонн выбросов CO2 в год. Включены дополнительные выбросы, возникающие при производстве электроэнергии.
Однако этого сокращения все еще слишком мало, чтобы исключить выбросы парниковых газов от автомобильного транспорта. К 2023 году удалось сократить лишь 2% выбросов, вызванных дорожным транспортом.