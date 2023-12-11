Исследователи из Сингапурского технологического университета обнаружили уязвимости безопасности более чем в 700 смартфонах, использующих сети 5G. Это облегчает задачу злоумышленникам при организации атак.

Исследователи обнаружили бреши в безопасности, которые затрагивают более 700 смартфонов и других устройств с поддержкой 5G от известных производителей. Речь идет в первую очередь об устройствах, использующих 5G-модемы от крупных производителей чипсетов, таких как MediaTek и Qualcomm. Это также затрагивает USB-модемы и IoT-модемы, а также сотни моделей смартфонов, включая многочисленные устройства под управлением Android или IoS.

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В частности, речь идет о целевых атаках, в том числе на смартфоны. Злоумышленники могли сравнительно легко установить соединение с другой сетью 5G. По мнению исследователей, это работает следующим образом: как только злоумышленник окажется рядом с устройством, он может установить ложное соединение 5G без каких-либо дополнительных знаний (например, подробностей о SIM-карте или другой информации о смартфоне). Для этого им нужно знать только базовые сведения об изначально использовавшейся сети 5G. Эту информацию он может узнать, воспользовавшись параметрами соединения вышки сотовой связи.

Дефекты безопасности затрагивают более 700 смартфонов, в том числе устройства Apple, Google, Sony, Huawei, Asus и Vivo. Qualcomm и MediaTek уже объявили об исправлении бага. Ожидается, что патч для Android выйдет в этом месяце.