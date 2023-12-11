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kosmos_news
Тайна пропажи помидора в космосе раскрыта
Астронавта МКС Фрэнка Рубио заподозрили в поедании помидора с томатного куста. Дело раскрыто: Рубио невиновен.

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На МКС весной таинственным образом пропал помидор с куста. Его считали потерянным 8 месяцев, но теперь томат вновь обнаружился на Международной космической станции. Астронавт НАСА Жасмин Могбели прояснила ситуацию в прямом эфире по случаю 25-летия космической станции.
Вот что произошло: в рамках эксперимента «Вег-05» астронавт НАСА Фрэнк Рубио выращивал, помимо прочего, помидоры черри. Целью было изучить, как различные типы света и влаги влияют на рост в условиях микрогравитации.Первые помидоры сорта «Красный Робин» собрали в апреле. Каждому космонавту на борту выдали пакетик с помидором, который он должен был съесть: следовало также изучить, какое влияние оказывает употребление свежих фруктов на психику экипажа.
Однако во время культивирования возникли осложнения. Влажность резко упала на несколько дней и космонавтам пришлось попытаться компенсировать это повышенным потреблением воды. Вместо ожидаемых 100 помидоров на МКС удалось вырастить лишь 12. Кроме того, исследователи заподозрили у растений грибковую инфекцию.
Помидор Фрэнка Рубио размером 2,5 сантиметра затерялся в условиях микрогравитации.

Изображение: Gioia Massa

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Рубио в шутку заявил, что сожалеет только о том, что не попробовал помидор. Тем не менее подозрение, что он все-таки его съел, сохранялось.
Спустя 8 месяцев после исчезновения помидора с куста Жасмин Могбели объявила, что помидор найден.
На самом деле можно было бы подумать, что что-то столь заметное, как помидор, не может просто исчезнуть на МКС. Но на космической станции все, что не прикреплено к липучкам или крючкам, находится в постоянном движении. В зависимости от движения любая вещь куда-то переносится, теряется. На МКС нет ни верха, ни низа; повсюду торчат кабели. Найти что-то там непросто.

#космос #наука #мкс #гравитация #помидор
4
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