Появилось изображение уникальной PS5 в культовом дизайне первого поколения PlayStation 1994 года. К сожалению, устройства нет в свободной продаже — это подарочный единичный экземпляр.

В марте 2024 года Джим Райан, глава Sony Interactive Entertainment и, следовательно, руководитель серии продуктов Playstation, уйдет в отставку. Джим Райан получил специальный подарок на прощальной вечеринке: PlayStation 5 в стиле первого поколения консолей Sony 1994 года.

Сотрудник Playstation показал фотографии прощальной вечеринки, в том числе ту, на которой хорошо видна PS5 в ретро-стиле.

Изображение: Shutterstock



Гибрид первого и последнего поколений PS, конечно же, сохранился в культовом сером цвете, в котором Playstation вышла на японский рынок в 1994 году. Sony уже изменила цвет PS2 и перешла на черный. Следующее изменение произошло только в PS5, на этот раз цвет стал белым.

А вот как выглядела первая PS.

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Контроллер DualSense уникальной версии для прощальной вечеринки также поставляется в сером цвете. Порт контроллера выполнен в массивном стиле 1990-х годов.

Дизайнеры уникального устройства отсылают к первым дням существования консоли. Логотип Playstation как на консоли, так и на контроллере такой же яркий, как и на PlayStation 1.

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Однако винтажная модель PS5, скорее всего, не будет доступна в магазинах. Хотя надежды на хотя бы ограниченный тираж не совсем беспочвенны. Sony выпустила ретро-версию PlayStation 4 еще в 2014 году. Поводом стало 20-летие японской консоли.

Ностальгическая версия PS4 вышла с серой поверхностью, как и нынешняя. Логотип был таким же ярким, как и у PS1. Десять лет назад юбилейное издание было выпущено ограниченным тиражом в 12 300 экземпляров.

В декабре 2024 года Playstation отпразднует 20-летие присутствия на рынке. Возможно, Sony Interactive Entertainment придумает подарок для всех поклонников и выпустит эксклюзивную серию консоли в ретро стиле.