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kosmos_news
Закон об искусственном интеллекте: ЕС согласовал регулирование ИИ
После 36 часов переговоров Парламент ЕС, Комиссия ЕС и государства-члены достигли соглашения по Закону об искусственном интеллекте.

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Переговоры между Парламентом ЕС, Комиссией ЕС и странами-членами затянулись. Предполагаемый последний день переговоров начался в среду, 6 декабря, в 16:00. После ночи дискуссий переговоры были прерваны рано утром в четверг. Дела продолжились в пятницу утром – и после еще одного дня интенсивных переговоров, наконец, было достигнуто предварительное соглашение.

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Комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон опубликовал график, показывающий ЕС как единственный континент, где регулируется ИИ. Соглашение было «историческим», написал он в другом сообщении.
В следующем году пройдут выборы в Европарламент. А без согласия решение было бы отложено до следующего парламентского срока. Сейчас существует предварительное политическое соглашение, определяющее ключевые моменты. Многие технические детали еще предстоит проработать. Ожидается, что закон вступит в силу примерно через два года, а некоторые части регулирования должны вступить в силу раньше.
Конкретная трактовка Закона об ИИ долгое время вызывала крайне споры. Были некоторые спорные моменты. В последние недели обращение с «базовыми моделями» стало предметом разногласий. Это модели искусственного интеллекта, которые служат основой для других приложений, таких как модели GPT OpenAI. Языковые модели GPT-3.5 и GPT-4 являются «основными моделями» ChatGPT.
Германия, Франция и Италия предложили исключить такие базовые модели из Закона об искусственном интеллекте. Вместо этого следовало бы реализовать добровольное обязательство сотрудников. Парламент ЕС был категорически против этого – и в конечном итоге победил. Ко всем моделям ИИ будут применяться определенные требования прозрачности. Крупные модели ИИ, которые считаются несущими «системные риски», получат дополнительные обязательства.
Исключения сделаны для моделей с открытым исходным кодом: если они не классифицируются как модели с системным риском, обязательная информация ограничивается информацией о данных обучения и процедурах тестирования.
Для регулирования этих базовых моделей в Европейской комиссии будет создан орган по искусственному интеллекту. В принципе, модели ИИ контролируются ответственными органами на уровне государств-членов. Координируют всё это в Европейском комитете по искусственному интеллекту.
Закон об искусственном интеллекте допускает штрафы в размере до 6,5% от мирового оборота компании или до €35 млн — это касается наиболее серьезных действий в случаях запрещенного использования. Поставщикам систем и моделей грозит штраф в размере 3% от дохода или €15 млн, если они не выполнят свои обязательства. В случае предоставления ложной информации может применяться штраф в размере 1,5% от прибыли или €500 000.
Также обсуждались определенные варианты использования ИИ — например, в области биометрических приложений. Парламент ЕС хотел полностью запретить биометрическую идентификацию людей в общественных местах. В итоге, биометрическая идентификация людей допускается при определенных условиях, а именно при специальном поиске конкретных людей, когда существует риск теракта или других тяжких преступлений.
Были разногласия по поводу конкретной конструкции Закона об ИИ. В октябре, например, французский ИИ-стартап Mistral AI предупредил, что закон может сделать невозможным продолжение работы компании. Закон классифицирует приложения искусственного интеллекта по разным категориям риска, которые затем влекут за собой разные обязательства и ответственность.
ЕС работает над созданием системы искусственного интеллекта уже более двух лет. С тех пор в этой области многое изменилось — достаточно вспомнить появление ChatGTP в конце ноября 2022 года, которое довело до сведения общественности достижения в области ИИ.

#искусственный интеллект #европа #ес #регулирование
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