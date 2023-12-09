Япония протестировала камеры своего посадочного модуля - это является частью подготовки к запланированной посадке на Луну. Это будет историческое событие.

Японский лунный аппарат SLIM (посадочный модуль для исследования Луны) прислал фотографию Земли. На фотографии изображена Земля, наполовину покрытая тьмой. Снимок был создан при тестировании системы камер, необходимой для приземления на Луну.

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Модуль находится примерно в 100 000 километрах от Земли. Фото получилось монохромным, поскольку камера представляет собой оптическую навигационную систему. Две линзы предназначены для определения положения кратеров путем сравнения их с данными, хранящимися на борту.

Посадочный модуль японского космического агентства JAXA стартовал с космодрома Танегасима 6 сентября на борту ракеты H-2A. SLIM в настоящее время находится на орбите вокруг Земли.

Изображение: SLIM

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Даты посадки модуля на спутник Земли до сих пор нет. Однако для того, чтобы SLIM достиг Луны, потребуется от 3 до 4 месяцев. Сама посадка должна быть точной с запасом в 100 метров. Обычно радиус такой посадки составляет несколько километров.

Если испытание новой системы пройдёт успешно, следующее поколение лунных посадочных модулей сможет приземляться в более сложной местности. Подобная технология уже использовалась для посадки зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу. Однако, согласно сообщению JAXA, эти условия вряд ли можно сравнивать, поскольку гравитация астероида значительно ниже, чем у Луны.

Если SLIM успешно приземлится на краю кратера Теофил, Япония станет пятой страной, успешно высадившейся на Луне. Раньше это могли сделать только США, Россия, Китай и Индия. Индийский модуль «Чандраян-3» приземлился на Луну в августе, а Россия потерпела неудачу незадолго до этого, и ее спускаемый аппарат разбился на поверхности спутника.

После того, как лунный космический корабль НАСА вернулся на Землю в рамках миссии Artemis I, множество данных о его первом полете выявило критические проблемы с оборудованием. К ним относятся повреждения мобильной ракеты-носителя.

Для того чтобы следующий запуск в 2024 году был успешным и чтобы люди были доставлены на орбиту, сейчас требуется более детальное тестирование.

НАСА запустило миссию Artemis I в ноябре 2022 года. Капсула «Орион» находилась на расстоянии более 400 000 километров от Земли. Она путешествовала по космосу 25,5 дней. В декабре 2022 года она наконец приземлилась в Тихом океане.

Лунная ракета НАСА следующего поколения стартует с базы 39-B на мысе Канаверал. Затем астронавты облетят Луну.