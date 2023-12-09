Благодаря французскому стартапу Dogami можно завести виртуальных щенков и наблюдать за их взрослением. Оплата может производиться, в том числе, в собственной криптовалюте проекта Doga.

Если вы относите себя к поколению миллениалов, то, вероятно, все еще помните тамагочи, маленьких виртуальных питомцев, которых можно носить с собой в кармане. Парижский стартап сейчас реализует похожую концепцию: проект Dogami позволяет заводить виртуальных собак с помощью токенов NFT.

Источник: Dogami



реклама



Французский издатель игр Ubisoft и гигант Метавселенной Animoca Brands, который среди прочего отвечает за площадку Sandbox, приняли участие в многомиллионном раунде финансировании.

Сообщается, что на сайте Dogami доступно в общей сложности 12 000 аватаров собак более чем 300 пород.

Также есть еще 12 000 аксессуаров, которые можно приобрести. Аксессуары включают в себя виртуальные кровати для собак, кепки и толстовки.

По данным стартапа, несколько тысяч человек уже приютили собак через Dogami. В компании их ласково называют Dogamer.

Цена собак рассчитывается по различным характеристикам, таким как живучесть, выносливость, интеллект, общительность и привязанность. Например, Dogami берет 175 XTZ (эквивалент около $152) за щенка хаски №3310. Самые дешевые виртуальные собаки доступны примерно за $87.

Оплата может быть произведена в валютах Doga и Tez (XTZ). Doga — это собственный токен проекта Dogami. С момента запуска в марте 2022 года монета потеряла в цене более 95%.

Владельцы собак будут вознаграждены, если станут заботиться о своих питомцах. С приложением Dogami можно следить за взрослением собак и интегрировать их в виртуальную среду с помощью дополненной реальности (AR), тем самым создавая для пользователей свою собственную «Петавселенную» (по аналогии с Метавселенной).

По словам Dogami, их «Петавселенная» задумана как «открытый мир», в котором игроки могут общаться с единомышленниками. Именно так должен быть создан первый в мире настоящий «дополненный социальный опыт».

Цель состоит в том, чтобы пробить цифровую четвертую стену с помощью «Петавселенной», предоставив игроку «полное погружение в расширенную социальную вселенную, которая соединяет физический мир и виртуальный мир».

Благодаря новому финансированию Dogami хочет еще больше расширить свое предложение Web3.



