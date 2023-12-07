С помощью нового геля можно собирать из атмосферы большое количество воды. Это разработка команды ученых из Шанхайского университета.

Дефицит воды может стать одной из самых больших проблем в ближайшие годы. Лишь очень небольшой процент мировых запасов воды является питьевой или пресной водой. Водоснабжение является серьезной проблемой, особенно в засушливых и отдаленных районах.

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Команда из Шанхайского университета разработала новый тип геля, позволяющий извлекать воду из воздуха. Согласно сообщению, даже в засушливой среде удалось получить значительное количество воды из атмосферы.

Так называемый гидрогель — это гель, который обычно состоит из водонерастворимого полимера, способного связывать воду. Исследователи синтезировали этот гель, используя производные растений. Гель должен быть не только экономически эффективным, но и производиться в больших количествах без серьезных усилий.

Фото: Wang Ruzhu

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В сочетании с гигроскопичными солями один килограмм геля способен связывать 1,18 килограмма воды – в сухой среде. Во влажной среде новый гель смог поглотить даже 6,4 килограмма. В конечном итоге из геля можно было извлечь 90% воды.

Этот своего рода водосборник работает на солнечной энергии. Исследовательская группа утверждает, что этот метод можно легко использовать в отдаленных районах, где нет надежного доступа к электросети.

Ученые пишут, что собранная таким образом вода должна покрыть ежедневные потребности. Воду также можно использовать в сельском хозяйстве или в бытовых целях. И наоборот, гидрогель, конечно, также пригоден для процессов осушения.