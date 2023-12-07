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Специализирующееся на инновациях подразделение Министерства обороны США объявило о проекте EDSI. Цель состоит в том, чтобы найти переносное долговременное хранилище электроэнергии. Такие гигантские батареи следует транспортировать в места, где они необходимы, в формате морских контейнеров. К таким местам относятся кризисные зоны, например, где энергосистема выходит из строя после стихийных бедствий. Батареи также предназначены для использования в военных целях, например, для обеспечения энергией аванпостов, баз или непосредственно на поле боя.
С этой целью были заключены контракты на прототипы с 3 компаниями:
- Cellcube
- Dannar
- Redflow
Cellcube — дочерняя компания исследовательского центра Зайберсдорфа. Штаб-квартира находится в Винер-Нойдорфе, как и производство основных компонентов одноименных батарей Cellcube.
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В качестве накопителей энергии используются ванадиевые проточные окислительно-восстановительные батареи. Поскольку электролит имеет высокое содержание воды, аккумуляторы негорючи и невзрывоопасны. Это делает хранилище энергии не только безопасным для транспортировки, но и для использования в кризисных зонах и в качестве аварийного хранилища энергии для важной инфраструктуры.
По сравнению со стандартными литий-ионными батареями, аккумуляторы на основе ванадия практически не теряют производительности. Cellcube обещает, что срок эксплуатации ее аккумуляторов составляет 25 лет без потери емкости.
Это также делает эту технологию очень подходящей для хранения возобновляемых источников энергии, где процессы зарядки происходят нерегулярно, например, в зависимости от того, дует ветер или светит солнце. Литий-ионные аккумуляторы «стареют» быстрее из-за частых и нерегулярных процессов зарядки и, следовательно, теряют зарядную емкость.
Cellcube предоставит масштабируемую систему в мегаваттном диапазоне, включая интегрированное программное решение. Система проходит испытания ВМС и морской пехоты США. Цель состоит в том, чтобы управлять и сбалансировать энергетический бюджет.
Dannar поставит 4 мобильные системы накопления энергии. Одна система поступает в ВВС, 3 в ВМФ и морскую пехоту. Система предназначена для зарядки самолетов вертикального взлета.
Redflow поставит свою проточную цинк бромную окислительно-восстановительную батарею ВВС США. Батарея предназначена для интеграции в микросеть в одном месте, хранения солнечной энергии и балансировки пиковых нагрузок.