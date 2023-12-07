Вооруженные силы США тестируют инновационные решения для хранения электроэнергии. В комплект системы хранения энергии входит огромный комплекс от Cellcube.

Специализирующееся на инновациях подразделение Министерства обороны США объявило о проекте EDSI. Цель состоит в том, чтобы найти переносное долговременное хранилище электроэнергии. Такие гигантские батареи следует транспортировать в места, где они необходимы, в формате морских контейнеров. К таким местам относятся кризисные зоны, например, где энергосистема выходит из строя после стихийных бедствий. Батареи также предназначены для использования в военных целях, например, для обеспечения энергией аванпостов, баз или непосредственно на поле боя.

С этой целью были заключены контракты на прототипы с 3 компаниями:

Cellcube

Dannar

Redflow

Cellcube — дочерняя компания исследовательского центра Зайберсдорфа. Штаб-квартира находится в Винер-Нойдорфе, как и производство основных компонентов одноименных батарей Cellcube.

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Фото: Enerox/Cellcube





В качестве накопителей энергии используются ванадиевые проточные окислительно-восстановительные батареи. Поскольку электролит имеет высокое содержание воды, аккумуляторы негорючи и невзрывоопасны. Это делает хранилище энергии не только безопасным для транспортировки, но и для использования в кризисных зонах и в качестве аварийного хранилища энергии для важной инфраструктуры.

По сравнению со стандартными литий-ионными батареями, аккумуляторы на основе ванадия практически не теряют производительности. Cellcube обещает, что срок эксплуатации ее аккумуляторов составляет 25 лет без потери емкости.

Фото: Enerox/Cellcube



Это также делает эту технологию очень подходящей для хранения возобновляемых источников энергии, где процессы зарядки происходят нерегулярно, например, в зависимости от того, дует ветер или светит солнце. Литий-ионные аккумуляторы «стареют» быстрее из-за частых и нерегулярных процессов зарядки и, следовательно, теряют зарядную емкость.

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Cellcube предоставит масштабируемую систему в мегаваттном диапазоне, включая интегрированное программное решение. Система проходит испытания ВМС и морской пехоты США. Цель состоит в том, чтобы управлять и сбалансировать энергетический бюджет.

Dannar поставит 4 мобильные системы накопления энергии. Одна система поступает в ВВС, 3 в ВМФ и морскую пехоту. Система предназначена для зарядки самолетов вертикального взлета.

Redflow поставит свою проточную цинк бромную окислительно-восстановительную батарею ВВС США. Батарея предназначена для интеграции в микросеть в одном месте, хранения солнечной энергии и балансировки пиковых нагрузок.