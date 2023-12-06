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kosmos_news
Спутниковый интернет Starlink будет напрямую подключаться к смартфонами
В ближайшем будущем спутниковый интернет Starlink сможет напрямую подключаться к мобильным телефонам LTE.

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Более 5000 мини-спутников SpaceX вращаются вокруг нашей планеты на низкой околоземной орбите. С помощью сети Starlink можно установить подключение к интернету там, где обычные технологии недоступны. Пока для этого требуется специальная приемная станция, которая стоит $450.

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Starlink объявила, что в ближайшем будущем появится возможность прямого подключения к смартфонам. После этого можно будет пользоваться спутниковым интернетом Starlink без дополнительного оборудования и специальных приложений в любой точке мира.
В 2024 году Starlink хочет представить возможность отправлять и получать текстовые сообщения через спутники. В 2025 году появится возможность совершать телефонные звонки с помощью смартфона и устанавливать спутниковое подключение к интернету. В том же году планируется запустить IoT-подключения через Starlink.
Starlink называет анонсированную услугу «Direct to Cell» («Прямая связь»). Она должна работать со всеми смартфонами с поддержкой LTE и не требует дополнительного оборудования или программного обеспечения. Starlink использует специальный модем eNodeB, который работает как вышка сотового телефона в космосе.
Однако изначально пользователь не получит тариф от Starlink, как в случае с обычными операторами сотовой связи. Скорее, Starlink предложит операторам мобильной связи решение «Direct to Cell», чтобы они могли интегрировать его в свои существующие услуги.
Тогда Starlink будет позиционироваться как партнер по роумингу. Если человек находится в районе, где нет покрытия традиционной сети, его смартфон может переключиться на сеть Starlink.

#смартфоны #технологии #интернет #starlink #мобильные телефоны
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