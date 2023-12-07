До 100 спортивных автомобилей производятся в Граце на заводе KTM. С 2023 года новый вариант семейства X-Bow собирается вручную.

Производитель спортивных машин KTM (Pierer Mobility AG) выпускает единственные спортивные автомобили в Австрии. Ежегодно на заводе KTM в Граце производится до 100 различных версий модели KTM X-Bow. Компания год назад представила новое детище серии — X-Bow GT-XR. Как сообщает издание Kleine Zeitung, новая версия изготовляется вручную командой специалистов с января 2023 года.

Фото: uncrate.com

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«Вероятно, ни одно дорожное транспортное средство не может сравниться с гоночным автомобилем в такой степени, как новый X-BOW», — пишет автопроизводитель на своем сайте. Потому что с 5-цилиндровым двигателем мощностью 500 л.с. от Audi AG и собственной массой 1130 кг новый представитель серии X-Bow можно рассматривать как гоночный автомобиль для улиц. Высокопроизводительный автомобиль также удивляет компонентами, которые были опробованы и испытаны в автоспорте, такими как электрически открывающийся фонарь кабины и съемное рулевое колесо со встроенным светодиодным дисплеем.

При цене €284 800 вариант GT-XR также предлагает своим покупателям 160-литровый багажник. Чтобы максимально защитить багажник, KTM начала сотрудничество с брендом Meindl, который специально разработал этот элемент для спортивного автомобиля.