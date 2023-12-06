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kosmos_news
Новое миниатюрное электромагнитное оружие Китая может устанавливаться на беспилотники
В Китае изобретают новое оружие, которое изменит правила ведения боевых действий. Исследовательская группа, стоящая за новой технологией, угрожает глобальной электронной войной.

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По мере того, как на поле боя появляется все больше технологий, электронная борьба становится все более важной. Это недавно продемонстрировала России против Украины.
Постановщики помех используются для подавления управления дронами и сигнала GPS крылатых ракет. Радиолокационные системы раннего предупреждения и радиолокационные системы ПВО являются предпочтительными целями для операций и атак.
Теперь китайская исследовательская группа утверждает, что разработала устройство, которое произведет революцию в электронной войне. Они говорят о технологии, которая потенциально может навсегда изменить военный дисбаланс.

Оружие помещается в дроны

Команда утверждает, что разработала электромагнитное оружие, которое гораздо компактнее и требует меньше энергии, чем предыдущие модели. Это означает, что его можно устанавливать на меньшие по размеру и более дешевые военные дроны. Упоминаются «все типы дронов». Один из самых маленьких дронов китайской армии — Rainbow CH-803 с размахом крыльев 3 метра.
Обычно мощные средства радиоэлектронной борьбы размещаются в специальных отсеках, установленных на модифицированных истребителях или особенно крупных дронах. В Китае это J-15D, двухместный самолет с размахом крыльев 15 метров. Для еще большей эффективности используются переоборудованные транспортные машины. А в США есть 4-моторный EC-130H Compass Call с размахом крыла 40 метров, созданный на базе C-130 Hercules.
Источник: 355th Wing

Новые возможности для небольших стран

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По мнению исследовательской группы, если все это действительно разместить в небольшом дроне, даже страны с небольшими военно-воздушными силами или вообще без них смогут получить возможности радиоэлектронной борьбы. Покупка компактного военного дрона обходится намного дешевле, чем покупка истребителей, а обучение операторов беспилотников также происходит быстрее.
Китай мог бы снабдить оружием союзные страны, которые тогда имели бы эффективные средства для того, чтобы сделать высокотехнологичные системы вооружений США и их союзников неэффективными.
 

Система блокирует радар и связь

Сообщается, что новое оружие способно глушить радары и средства связи противника. Это касается не только систем на земле, но и на кораблях, самолетах с системами раннего предупреждения, истребителях, других беспилотниках и самолетах противника, оборудованных для радиоэлектронной борьбы.
Исследовательская группа рисует сценарий, в котором происходит групповая атака дронов с использованием электромагнитного оружия. Если они пролетят близко к блокируемым целям, то смогут создать помехи всему флоту, не затрагивая системы своих летных эскадрилий или тактические ракеты.


Угроза ВМС США

Такой сценарий также направлен против США. Если Китай нападет на Тайвань и вмешаются США, то, скорее всего, это произойдет с его кораблями и авианосцами, а также самолетами, вылетающими из Японии.
Так Китай заявляет, что боевая группа, состоящая из авианосцев, кораблей сопровождения и поддержки радара дальнего обнаружения AWASC, будет полностью заглушена. В результате противокорабельные ракеты, выпущенные с материкового Китая или самолеты, не могут быть вовремя перехвачены.


Основа технологии

Сообщается, что в основе новой технологии лежит лампа бегущей волны. Устройство было изобретено австрийцем Рудольфом Компфнером во время Второй мировой войны и усиливает электрические сигналы. Если используются микроволны, лампа бегущей волны должна обеспечить значительно большее усиление, чем обычные полупроводниковые усилители.
Проблема до сих пор заключалась в том, что лампы бегущей волны занимают много места. Китайская команда хочет перепроектировать устройство, чтобы оно подходило практически ко всем военным дронам.
Исследовательская группа первой в мире достигла того, что лампа бегущей волны может также служить сверхчувствительной антенной. Решение может усилить даже самые слабые радиосигналы. Это означает, что дроны могут обойтись без отдельного радара. Их можно лучше применять для разведки, а также экономится пространство и вес, которые можно использовать для других систем или вооружений.


Глобальная электронная война

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Наконец, есть еще одна угроза. В будущем электромагнитное оружие также будет интегрировано в гиперзвуковые самолеты и другие платформы, действующие на границе космоса. Это «сделает электронную войну Китая глобальной».
В прошлом Китай несколько раз публиковал исследовательские проекты, посвященные новым типам двигателей для дронов. Они предназначены для обеспечения работы на очень больших высотах в течение нескольких дней или недель. Сеть таких дронов, которые постоянно кружат вокруг Земли, могла бы позволить Китаю блокировать радары и системы связи в любой точке мира всего за несколько минут.

#китай #технологии #оружие #военная техника #электромагнитное оружие
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