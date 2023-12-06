Amazon запустит свой интернет-спутниковый проект Kuiper в следующем году. Компания теперь официально объявила, что будет также использовать ракеты SpaceX Илона Маска.

Amazon объявила, что SpaceX запустит в космос спутники Kuiper в три этапа в 2025 году. Эта новость должна порадовать Илона Маска не только по финансовым причинам.

Amazon и SpaceX фактически являются конкурентами на рынке спутникового интернета и космоса. Если принять во внимание соперничество между главой SpaceX Маском и главой Amazon Джеффом Безосом, можно с уверенностью предположить, что Илон будет очень рад тому, что компания Безоса теперь зависит от компании Маска в реализации его планов.

Спутники Kuiper предназначены для обеспечения быстрого интернета. Всего Amazon хочет вывести на разные орбиты более 3200 из них, самая высокая орбита находится на высоте 630 километров, а «самые низкие» спутники планируется расположить на высоте 590 километров.

Фото: Bigstock

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У Amazon также есть контракты с другими космическими компаниями



Несколько тестовых спутников уже используются. Первые регулярные спутники Kuiper планируется запустить в космос в начале 2024 года. Первые клиенты смогут воспользоваться предложением Amazon в следующем году.

Поскольку в космос предстоит запустить тысячи спутников, SpaceX, конечно, не единственный поставщик, который отправляет аппараты в космос. Контракты уже подписаны с Arianespace и United Launch Alliance, и, конечно же, космическая компания Безоса Blue Origin также является частью амбициозного проекта.



Решение, вероятно, имеет финансовые причины



SpaceX уже создала собственную систему спутникового интернета с помощью Starlink, которая уже много лет присутствует на рынке с более чем 5000 спутниками.

Запуск Falcon 9. Источник: Википедия



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Решение Amazon в пользу ракет Falcon 9 от SpaceX, возможно, было принято по экономическим причинам, поскольку Falcon 9 — это многоразовые ракеты, которые «просто дешевле» для клиентов.