Глава британского производителя двигателей Rolls-Royce хочет придерживаться самолетов, работающих на керосине, и отказывается от водорода. В будущем компания будет полагаться на экологически чистое авиационное топливо (SAF).

Авиационная промышленность должна радикально сократить выбросы загрязняющих веществ, а для этого ей необходимо отказаться от керосина. Но какое топливо вместо этого следует использовать? В качестве альтернативы обычно упоминаются аккумуляторы, водород или экологически чистое авиационное топливо (SAF).

Фото: flickr.com/photos/rolls-royceplc

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Электрические самолеты с батарейным питанием не заменят нынешние пассажирские самолеты в ближайшее время. В теории машина, которая сможет перелететь из Парижа в Сингапур на аккумуляторах, будет иметь общий вес более 5500 тонн. Для сравнения, Airbus A380 имеет взлетную массу всего 434 тонны.



Отказ от водорода



Генеральный директор компании Rolls-Royce, которая считается вторым по величине производителем двигателей, не слишком высокого мнения о водородных самолетах.

Это он объяснил во время конференции, когда были озвучены бизнес-показатели. «Я не думаю, что водород сыграет какую-либо роль в ближайшие 15 или 20 лет», — сказал глава Rolls-Royce Туфан Эргинбилгич.

По словам бывшего менеджера BP, Rolls-Royce и в будущем продолжит использовать авиационные двигатели, работающие на керосине. При этом британская компания объявила, что отделится от подразделения, занимающегося разработкой электроприводов для самолетов и аэротакси.

Авторские права: JON OSTROWER





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Чистое топливо



Чтобы сократить выбросы загрязняющих веществ, британский производитель двигателей хочет в ближайшие годы полностью полагаться на SAF. Компания Rolls-Royce недавно объявила, что все ее нынешние двигатели могут работать на 100% на SAF.

Международные стандарты допускают использование только смеси, состоящей из 50% SAF и 50% обычного топлива. По оценкам Rolls-Royce, полеты с нейтральным выбросом CO2 станут возможными к 2050 году.

В конце ноября из Лондона в Нью-Йорк вылетел первый Боинг 787, работавший на 100-процентном экологичном топливе. Пассажирский самолет был оснащен двигателями Trent 1000 от Rolls-Royce.

Утверждается, что используемое топливо SAF способно снизить выбросы углекислого газа на 70% по сравнению с обычным керосином. На борту машины находилось 60 тонн экологически чистого топлива.

Топливо SAF – это, по сути, все, что производится не из ископаемого сырья и поэтому должно быть экологически безопасным. Топливо SAF может производиться из жира и рыбных отходов, а также растительных масел и их остатков.