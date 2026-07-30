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kefirNET
Cherry запустила продажи беспроводной мыши XTRFY MW5500 PRO с частотой опроса 8000 Гц
В основе мыши лежат оптические переключатели с ресурсом 80 миллионов нажатий...
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Бренд CHERRY представил игровой манипулятор MW5500 PRO. Модель весом 62 грамма получила сбалансированное распределение массы (1:1) и покрытие с шероховатостью Ra 0.384 мкм для защиты от отпечатков и скольжения пальцев. Геометрия корпуса с изгибом R60 и 2-мм боковым сужением адаптирована под кисти длиной до 18 см.

Источник изображения: CHERRY

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За отслеживание перемещений отвечает оптический сенсор PAW3955 с максимальным разрешением 45 000 DPI (с шагом в 1 DPI), предельной скоростью 750 IPS и ускорением до 60G. Предусмотрена компенсация угла наклона сенсора от -90 до +90 и трехступенчатая регулировка высоты отрыва. В качестве переключателей используются микрики Huano Blue Shell Pink Dot с ресурсом 80 млн кликов.

Мышь поддерживает три типа подключения (кабель, Bluetooth и радиоканал 2.4 ГГц) и комплектуется ресивером NANO с частотой опроса 8000 Гц. Встроенный аккумулятор на 600 мАч восполняет заряд за 24 минуты благодаря высокотоковой зарядке (5 минут подключения дают до 12 часов работы). В режиме Bluetooth автономность достигает 460 часов. Настройка параметров доступна через локальное ПО Cherry Fusion или его веб-версию.

Официальная стоимость новинки составляет 469 юаней (около 5500 рублей).

#мышь #игровая #cherry #mw5500 pro
Источник: ithome.com
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