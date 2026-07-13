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kefirNET
Slimbook выпустила рабочие станции Nexus на базе процессоров AMD Ryzen и Threadripper
В серию вошли две модели под разные задачи
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Испанский производитель аппаратного обеспечения Slimbook представил серию рабочих станций Nexus, ориентированных на локальную разработку систем искусственного интеллекта. Линейка включает две основные модификации: Nexus Ryzen AI и более производительную Nexus Threadripper AI. Компьютеры поставляются в алюминиевых корпусах и могут быть укомплектованы воздушной или необслуживаемой жидкостной системой охлаждения с трехвентиляторным радиатором.

Автор изображения: Slimbook

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Базовая версия Nexus Ryzen AI в максимальной конфигурации предлагает процессор AMD Ryzen 9, до 128 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 и твердотельный накопитель PCIe Gen5 NVMe емкостью до 4 ТБ. Конструкция материнских плат в некоторых конфигурациях поддерживает установку двух профессиональных видеокарт Nvidia RTX Pro 6000 поколения Blackwell. Стартовая стоимость данной модификации составляет 1995 евро.

Автор изображения: Slimbook

Старшая модель Nexus Threadripper AI рассчитана на работу с большими языковыми моделями (LLM) и интенсивное обучение нейросетей. Она может быть оснащена процессором AMD Ryzen Threadripper Pro 9995WX, оперативной памятью DDR5 объемом до 512 ГБ и двумя графическими ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell. Система питается от блока мощности до 2500 Вт с сертификатом Platinum. Начальная цена флагманской рабочей станции составляет 3880 евро.

Автор изображения: Slimbook

#компьютеры #nexus #рабочая станция #slimbook
Источник: ithome.com
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