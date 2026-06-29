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kefirNET
HKC выпустила игровой монитор 27U240B с панелью 4K QD-OLED и частотой 240 Гц
Заявлено 10-битное отображение цвета
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Компания HKC представила новый 27-дюймовый монитор под обозначением 27U240B. Новинка, ориентированная на геймеров и создателей контента, построена на базе продвинутой матрицы и получила современный набор интерфейсов. На рынке Китая устройство оценили в 4799 юаней(около 700 долларов США).

Автор изображения: HKC

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В мониторе применяется панель QD-OLED от Samsung четвертого поколения с разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц. Время отклика матрицы составляет всего 0,03 миллисекунды при переходе от серого к серому (GtG). Экран обладает честной 10-битной глубиной цвета, обеспечивает стопроцентный охват пространства sRGB и 99% профессионального цветового стандарта DCI-P3. Панель прошла сертификацию HDR True Black 400, при этом пиковая яркость в режиме HDR достигает 1000 нит (в трехпроцентном окне), а стандартная яркость в режиме SDR составляет 250 нит.

Автор изображения: HKC

Эргономичная подставка позволяет настраивать положение экрана по высоте, углу наклона, а также переводить его в портретный режим. Задняя панель корпуса дополнена декоративной RGB-подсветкой, а для альтернативного монтажа предусмотрено крепление VESA размером 100x100 миллиметров. В состав интерфейсов вошли один порт DP 2.1, два разъема HDMI 2.1, пара USB-A 3.2, аудиовыход 3,5 мм, а также порт USB-C с возможностью передачи питания мощностью до 90 Вт.

#монитор #игровой #hkc #27u240b
Источник: ithome.com
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