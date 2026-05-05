Вибрирующий чехол для подушки предупреждает глухих спящих о грабителях и пожарах

Исследовательская группа из Университета Ноттингем Трент представила прототип «умного» чехла для подушки, предназначенного для тактильного уведомления слабослышащих пользователей о сигналах тревоги. Устройство оснащено четырьмя миниатюрными тактильными актуаторами размером 3,4 x 12,7 мм, встроенными непосредственно в текстильное полотно. Система подключается к смартфону через микроконтроллер и синхронизируется с домашними датчиками дыма и охранными сигнализациями.

Текстильный рукав надевается на стандартную подушку под обычную наволочку, при этом электронные компоненты скрыты слоем пряжи и не ощущаются во время сна. При срабатывании внешнего сигнала актуаторы создают интенсивную вибрацию, способную разбудить пользователя. Программное обеспечение позволяет настраивать различные типы пульсации для идентификации источника тревоги: пожара, взлома или входящего телефонного вызова.

В отличие от существующих громоздких систем, устанавливаемых под подушку, разработка ориентирована на сохранение комфорта сна и прошла испытания на устойчивость к многократным циклам машинной стирки. Проект был представлен на конференции CHI по человеческим факторам в вычислительных системах в Барселоне. На текущем этапе команда инженеров занимается поиском производственных партнеров для вывода устройства на рынок.