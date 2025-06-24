Xiaomi представила дизайн и некоторые характеристики компактного телефона-раскладушки MIX Flip 2.

Компания Xiaomi подтвердила главные характеристики смартфона-раскладушки MIX Flip 2, который представят 26 июня. Модель выполнена в формате «ракушки» с тремя узкими рамками вокруг основного дисплея и матовым металлическим корпусом. Толщина устройства в разложенном состоянии — 7,57 мм (на 0,23 мм тоньше предшественника), вес — 199 г.

Image: Xiaomi

Внешний экран диагональю 4,01 дюйма позволяет управлять смартфоном без раскрытия крышки. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 8 Elite, а аккумулятор увеличен до 5165 мАч.

Image: Xiaomi

Основная камера оснащена объективами Leica Summilux: главный модуль с диафрагмой f/1,7 и фокусным расстоянием 23 мм, сверхширокоугольный — f/2,2 и 14 мм. В отличие от MIX Flip, телекамера заменена на ультраширокую.

Image: Xiaomi

"Раскладушка" будет доступна в чёрном, золотом, пурпурном и бирюзовом цветах. Дизайн шарнира переработан для повышения надёжности и плоскостности экрана.