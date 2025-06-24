Наушники Headphones (1) появились на видео.

Компания Nothing готовится выпустить свои первые накладные наушники Headphones (1) 1 июля 2025 года — одновременно с презентацией смартфона Nothing Phone (3). Устройство привлекает внимание необычным квадратным дизайном, который, по предварительным данным, улучшает акустические характеристики за счёт увеличенного внутреннего пространства для драйверов. Это может положительно сказаться на качестве звука и эффективности активного шумоподавления (ANC).

Image: Nothing

Nothing сотрудничает с британским брендом KEF, специализирующимся на премиальном аудиооборудовании, для настройки звучания наушников. Модель не складывается, но чашки можно поворачивать на 90 для удобного хранения. Управление осуществляется через физические кнопки и ползунки для регулировки громкости и воспроизведения.

Наушники оснащены портом USB-C, а в комплекте может появиться адаптер с разъёмом 3,5 мм.

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Цена в США составит $300, в Европе — €300/£300.