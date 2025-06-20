В линейке аксессуаров Xiaomi появился новый внешний аккумулятор Power Bank 10000.

Компания Xiaomi выпустила портативное зарядное устройство Power Bank 10000, сочетающее компактность с расширенным функционалом. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч, что позволяет полностью зарядить смартфон или подпитать другие гаджеты.

Новинка снабжена быстрой зарядкой мощностью до 45 Вт, а для собственной зарядки использует входной порт с мощностью 30 Вт. В корпус встроен USB-C кабель, дополненный портами USB-C и USB-A — это даёт возможность одновременно заряжать три устройства.

На корпусе расположен экран, отображающий уровень заряда и статус подключения. Пауэрбанк получил 9-уровневую систему защиты от перегрузок, перегрева и короткого замыкания. Модель доступна в четырёх цветах.

Рекомендованная цена в Китае — 199 юаней (~28 долларов).